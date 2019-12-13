欧盟2050年碳中和计划 波兰为啥不同意

为期两周的联合国第25届气候大会定于今天12月13日晚在西班牙首都马德里闭幕。欧盟昨天宣布雄心勃勃的2050碳中和计划。惟波兰不同意，欧盟执委会主席风的莱恩宽限波兰6个月，再做决定。

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欧盟昨天推出2050年实现碳中和。“碳中和”就是让碳的“排放”与“回收”数量相抵，归零。要达到这个目标需在不同领域制定行动路线图和时间表，还需要立法。

欧盟这个大型绿色计划的实施需要资金1100亿美元。欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）与各成员国艰难谈判后，昨天在新闻发布会上宣告：我们达成了一项气候协议，这非常重要，非常关键。他还在推特（Twitter）发文表示，欧洲理事会同意于2050年达到气候碳中和目标。值得拥有的东西都得之不易…但我们做到了。

波兰不同意这个计划。波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）解释说，目前波兰80%的能源来自煤炭。波兰的能源转型所需资金远高于其他国家。波兰要求将碳中和计划延到2050-2070年之间。

如果说，欧盟其他国家对波兰的困难表示理解，欧盟执委会主席冯德莱恩女士（Ursula von der Leyen）表示，波兰的分歧不会影响欧盟落实该计划的时间表。她说，欧盟将通过各种立法和在不同领域制定行动方案，达到2050年碳中和的目标。

冯-德莱恩女士将欧盟这个雄心勃勃的绿色计划与美国1960年代登月计划相比。德莱恩女士试图弱化这个分歧，宽限华沙到明年6月再做决定。

法国总统府表示，碳中和这个目标应由欧盟共同承担，其他国家应该说服波兰加入共同行动。