英保守党立法选举获压倒性多数，约翰逊承诺如期脱欧

英国保守党2019年12月12日在提前举行的立法选举大获全胜，赢得众议院368席的压倒性多数。 鲍里斯-约翰逊将继续担任首相，承诺让英国在2020年1月31日如期退出欧洲联盟。

英国在脱欧难题背景下提前举行的立法选举12月12日投票。13日清晨的检票结果显示，保守党以压倒性多数获胜，鲍里斯-约翰逊将继续担任首相。这项选举结果意味着约翰逊所代表的脱欧派大胜。约翰逊12日当晚已经再次承诺，英国将在明年1月31日如期退出欧洲联盟。

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因脱欧进程止步不前而一度陷入胶着的英国政局13日似乎形势骤然明朗。保守党在12日举行的提前立法选举投票中大胜。目前的检票结果显示，保守党已获得众议院362个席位，远超过该党在2017年立法选举中赢得的317席微弱多数。这是撒切尔年代之后，英国保守党首次在众议院赢得如此优势。

最大在野党工党这次严重受挫，只赢得了203席，与2017年的选举结果相比，丢失59席。工党领导人科尔宾因此也陷入困境。

保守党的胜利意味着英国脱欧进程前景变得明确。自脱欧派2016年6月在公民投票中以52%的支持率获胜以来，英国脱欧进程一波三折。力主脱欧的前伦敦市长鲍里斯-约翰逊2018年7月取代脱欧方案一再被众议院否决的特蕾莎-梅，出任首相，但也最终没能按照预期让英国在2019年10月31日正式退出欧盟。

本次立法选举的结果让约翰逊如虎添翼。约翰逊表示，如此强有力的支持让新政府可以尊重英国人民的民主意愿。他将兑现承诺，让英国在明年1月31日退出欧洲联盟。

英国金融市场13日积极反弹。英镑升值，对美元比价一度升至1英镑兑1.35美元。这是自2018年5月以来的最高水平。伦敦股市13日开盘也立即呈上扬态势。

正在布鲁塞尔参加欧盟成员国领导人峰会的法国总统马克龙认为，这项选举结果让形势变得明朗。欧盟理事会主席米歇尔表示，欧盟已做好准备，制定优先目标，愿与英国就未来关系展开谈判。他希望英国与欧盟此前达成的脱欧协议能尽快在英国议会获得通过。

英国脱欧进程也许走出了进进退退的迷茫，但相伴而来的问题还远未解决。首当其冲的将是在2020年年底之前，确定英国脱欧之后与欧盟的关系。不少分析人士指出，这又是一场非常复杂而艰难的谈判。