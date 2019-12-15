英国大选为脱欧清路 英国财政大臣预言投资热

英国12月12日举行提前大选,首相约翰逊的保守党取得议会过半议席，为约翰逊主持英国脱欧，在议会扫清了障碍。英国财政大臣表示，预计英国将成为国际投资的热土。

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据路透社发自伦敦报道，英国财政大臣贾伟德(Sajid Javid) 12月13日 表示，在英国首相约翰逊以压倒性优势赢得大选、为下月英国退出欧盟扫清障碍之后，投资者已经决定将资金投入英国。

贾伟德周五对天空新闻Sky News说， “因为大选的结果，我知道，从今天早上开始，有些投资者已经决定要把资金投到英国来。” 但他拒绝透露这些投资者的名字。 “一个接一个的企业都想给这种不确定性画上句号。”

英镑在投票当天看好保守党在大选获胜的前景。路透社说，英镑12月12日涨至多年来的高位，英镑兑美元跳涨2.5%。市场认为这意味着英国会从欧盟有序退出。

另据消息，约翰逊宣布将在明年2月大幅改组内阁，会保留财政大臣贾伟德。但在大改组之前，他将于本周小规模改组内阁，包括可能邀请7月被他辞退的前国防大臣莫佩琳返回改任文化大臣。莫佩琳被免职后，仍在国会争取其他议员支持约翰逊的脱欧协议。