新版脱欧协议20日推出 议会表决前景说乐观

英国首相约翰逊发言人今天表示，约翰逊政府打算于本月20日向国会提交一项法案，以让英国能在明年1月脱离欧洲联盟。英国保守党获得议会多数席位。反对党工党立场缓和被认为为议会表决带来乐观。

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据法新社今天报道说，英相约翰逊20日向国会提交脱欧法案。希望让英国能在明年1月脱离欧洲联盟（EU）。据约翰逊发言人告诉记者：「我们计划在耶诞节前展开脱欧进程，且会与（国会下议院）议长讨论，遵循正确宪政方式。」

约翰逊在大选后获得新的授权，将履行他的竞选承诺，推动在明年1月31日前「搞定脱欧」。约翰逊先前要求提前举行大选，希望在国会获得多数，进而争取国会批准他所提出的脱欧协议。这项豪赌在上周获得惊人回报。

该报道说，约翰逊领导的执政保守党在下议院选举中拿下365席，取得80席领先，击败主要反对党工党。工党提议举行第2次公投，以决定英国是否要继续留在欧盟。另外，想完全取消脱欧计划的较小自由民主党（Liberal Democrats）选后席次也下滑。

据约翰逊发言人暗示，提交法案后可能会由国会议员进行表决，但最终决定权还是在下院议长手上。

他还说：「我们将提交一项法案，确保我们在明年1月底前搞定脱欧，且会反映我们与欧盟就脱欧事宜达成的协议内容。」报道引述路透社消息，约翰逊发言人还表示，这项法案目的是把约翰逊和欧盟商定的协议措辞制订为法律，且英国政府有信心能继续谈判，以与欧盟达成长期自由贸易协议。