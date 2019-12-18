教皇放弃皇座保密法不再庇护教会性侵者

罗马天主教皇方济各颁令放弃“宗座秘密”。此举意味着性侵案不再有“宗座秘密”(pontifical secret) ，包括举报、审讯和裁决。这指涉及神职人员威胁或滥用职权或性侵未成年人及弱势人士，以暴力和性行为案件；儿童色情案件、以至主教和修会长上不举报或隐瞒施虐者等案件。教廷将儿童性侵追究年龄从14岁延扩至18岁。

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据天亚社报道，教宗指性侵罪行不再有“宗座秘密”；与各国更多合作。该报道说，从今天起，谴责性侵、审讯、裁决有关神职人员干犯的暴力和性行为案件，涉及威胁、滥用职权或性侵未成年人和弱势人士；儿童色情案件；主教和修会会长不举报或隐瞒肆虐者的案件，不再有“宗座秘密”(pontifical secret) 。

教廷颁布两份文件，被认为属于“ 最严重的罪行”，包括管有和散发涉及18岁以下未成年者的色情影像。

报道引述宗座法典条文解释委员会秘书长阿里埃塔主教（Juan Ignacio Arrieta）表示，文件目的是指定新闻或报导的保留程度，在处理针对神职人员或奉献者，向未成年人和其他人员的性侵等个案，以及任何倾向于沉默或隐瞒他们的教会权威的行为。他说，新训令的目的是取消这些案件受到所谓的“宗座秘密”所保护，而是回到必要的“保密”级别，尽职尽责地保护当事人的良好声誉，达到正常的“职业保密”。

报道称，关于这两份文件，梵蒂冈城国法院前主席若瑟‧达拉托雷（Giuseppe Dalla Torre）撰写文章称:“宗座秘密对针对起诉不诚实行为的整个历史范围具有普遍影响”，并涉及本地程序和在罗马进行的程序。”“可以理解的专业保密”仍然存在，但“就这一点，规定是明确的: 专业保密并不排除履行在每个地方都必须遵守的国家法律规定的义务，包括任何举报义务，以及执行民事司法当局的行政请求。

这意味着，如果国家法律规定了知悉事实的人有举报的义务，那么，宗座秘密的消失和官方保密范围的指定将平静地实现法律的规定，从而有利于与民政当局的充分合作，避免民事当局不法入侵规范领域。甚至在执行国家司法当局的规定的问题上也可以说同样的话，不遵守该条约将使主管的教会当局除其他外受到违反刑法的严厉处罚。

据梵蒂冈城国法院前主席若瑟‧达拉托雷称，应当表明，现在发表的声明很谨慎地指出，任何权力都不能对举报侵犯行为的人、对自称受到冒犯的人以及目击事实的人保持沉默。通过这种方式，宗座宣认确立了保障性条款。