菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙集团通过合并协议

菲亚特克莱斯勒汽车和法国汽车生产商标致雪铁龙集团周三表示，双方已同意一项具有约束力的合并协议。这宗交易规模达500亿美元，将创立全球第四大汽车制造商。这两家公司表示，预计交易将在未来12-15个月内完成。

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双方还表示，在这宗双方各持股50%的合并案完成前，法国标致雪铁龙股东中国东风汽车将把3070万股出售给标致雪铁龙集团，以降低目前为12.2%的持股比例。按最近的收盘价计算，中国东风汽车计划出售的这部分股票价值6.79亿欧元(7.484亿美元)。

本周二，法国标致雪铁龙集团和菲亚特克莱斯勒汽车的董事会分别召开会议，批准了500亿美元具有约束力的合并协议。这两家中型汽车制造商六周前宣布合并计划，将打造全球第四大汽车制造商，重塑全球汽车行业。预计合并交易将帮助它们应对行业内的重大挑战，包括全球需求下滑，以及开发高成本清洁汽车以符合即将实施的环保规定。这将使其成为全球第四大汽车集团，仅次于大众汽车、丰田汽车以及雷诺-日产联盟。

不过这起交易仍可能面临严格的监管审查，意大利和法国政府以及各地工会可能担心潜在的就业岗位损失；两家公司合并后的工作人员约40万人。