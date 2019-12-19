欧洲法院判西班牙关押独派欧洲议员违法 促立即释放

欧洲法院今天判定，西班牙加泰罗尼亚独立运动人士璜克拉斯5月当选欧洲议会议员后，马德里当局应立即将他从狱中释放，好让他履行议员职务。欧洲法院今天稍晚再次确认，所有获选欧洲议员的西班牙独派人物均即刻获得议员豁免，包括前加泰政府一号人物，流亡在比利时的普伊格蒙特以及托尼科明。西班牙政府尚没有做出回应，加泰罗尼亚独派则宣称这是他们巨大的胜利。

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据法新社今天报道说，欧洲法院判定，西班牙应释放当选欧洲议员加独领袖。欧洲法院（ECJ）今天判定，西班牙加泰罗尼亚独立运动人士璜克拉斯5月当选欧洲议会（EP）议员后，马德里当局应立即将他从狱中释放，好让他履行议员职务。

据欧洲法院院长连纳尔斯（Koen Lenaerts）表示，璜克拉斯（Oriol Junqueras）一旦当选欧洲议会议员，就享有免责权，「在他宣告当选之前对他施加的任何预防性拘押措施，都有必要解除」。

连纳尔斯宣读判决时说，任何当选欧洲议会议员的人，从宣布选举结果那一刻起，就享有欧洲议会议员的法律免责权。

该报道说，5月举行欧洲议会选举时，璜克拉斯在西班牙遭到审前羁押。他因疑似参与筹划马德里禁止的加泰隆尼亚独立公投，而面临法律指控。

璜克拉斯曾是加泰罗尼亚自治政府的二号人物。

尽管如此，璜克拉斯仍顺利当选欧洲议会议员，但他被禁止离开监狱参加在西班牙举行的宣誓典礼，也无法前往布鲁塞尔就职。

该报道说，欧洲法院今天的判决会带来什么结果，目前仍是未知数，但似乎已推翻西班牙最高法院7月不让璜克拉斯停止审前羁押的判决。身为加泰罗尼亚自治区前副主席的璜克拉斯，10月已依煽动叛乱和挪用公款罪名被判处13年徒刑，并遭到褫夺公权。

如今将由西班牙最高法院对璜克拉斯的律师团提起的上诉做出决定。欧洲法院宣布判决后，璜克拉斯所属的「加泰罗尼亚左翼共和党」（ERC）已要求「审判无效，立即将他释放」。