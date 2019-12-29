乌克兰与叛军交换俘虏 反对者斥让“国家失去未来”

乌克兰当局周日（12月29号）在东部战乱频仍地区与亲俄分离分子互换约两百名囚犯，显示乌克兰局势有所缓和。但这项前线行动，却引来了基辅民众的不满。

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12月9日，在法德国领导人斡旋下，俄罗斯总统普京与今年上任的乌克兰总统泽伦斯基在法国巴黎首次面对面会谈，这是3年来首场类似会议。双方就缓解欧洲现在唯一仍在进行的战争达成共识。乌克兰东部是目前欧洲唯一一个战场。

泽伦斯基这位政治俗人今年三月份上台后，与俄罗斯的关系有所好转。他先前已表示，应该要有换囚，他也期待此事。

乌克兰东部重镇顿涅斯克亲俄派（Donetsk）的代表莫洛佐娃（Daria Morozova）表示，顿涅斯克和同为分裂分子盘据的卢甘斯克州（Lugansk）将接收87名囚犯，他们则会把55人交给基辅当局，作为交换。这两个州之前都已经宣布独立。

换囚行动在顿涅斯克州，由政府控制的地区进行，离前线不远。

见证这次行动的法新社记者报道，双方均开来由警察和军队包围的大巴车。红十字会的救护车也在现场，欧安组织也派出了观察员。记者看到囚犯随后排队从车下下来，他们面色疲惫，大部分是男人，但也有几个女人在队伍中出现，均拿着装有个人物品的大包裹。

乌克兰媒体报道，亲俄分裂派释放的主要是军人，但也有被囚禁的活动人士和记者。基辅希望换回80名囚犯。

作为换囚的一部分，基辅预料会交出多名被控在2014年亲西方民众抗议期间杀害示威者、引爆民怨的镇暴警察。但许多乌克兰民众担心，当局同意释放镇暴警察，换囚代价未免太大。

有一位2014年失去了19岁儿子的网民发帖批评政府这样做让“国家失去未来”，不久前刚被俄罗斯释放的乌克兰电影制片人奥列格•先佐夫认为“这个决定背叛根本和司法”。他说，国家必须让英雄归来，但不能以践踏英雄们为之奋斗的价值。

2014年有100多名示威者遭镇暴警察击毙，这些受害者家属本周在公开信中警告泽伦斯基，释放镇暴警察，可能引发“示威潮”。

乌克兰危机爆发于2014年俄罗斯吞并克里米亚之后，基辅与东部分裂分子的战争已经导致1万3千人死亡。西欧国家和乌克兰均指责莫斯科在军事上支持叛军，但遭到否认。