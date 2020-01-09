哈里王子夫妇辞王室高级职称求经济独立 评论多提白金汉宫分歧

英国哈里王子与夫人梅根决定放弃王室高级职称谋取经济独立，引发注意。外界评论凸显哈利夫妇或与王室有分歧。哈利夫妇据称没有与王室商量，宣布前也没有事前通报。评论关心哈利夫妇经济如何获得独立，失去王室成员高级职称是否还能获得高级别警卫。也有批评指梅根将哈利王子一点点带离王室，渐行渐远。

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据纽约时报今天报道说，哈里王子夫妇宣布卸任“高级”王室成员职务。该报道并说在英国王室波折不断、备受打击的一年里，哈里王子和妻子梅根周三发出了最新一击即他们宣布将卸任王室“高级”成员职务，退居英国王室幕后。

据苏塞克斯公爵和公爵夫人在他们的Instagram帐号上写道，“经过几个月的反思和内部讨论，我们选择在今年做出转变，”苏塞克斯公爵和公爵夫人计划在英国和北美两地往来生活，并将“努力实现经济独立”。

纽约时报说，声明措辞温和乐观，但哈里王子夫妇的这一决定意义重大。尽管在英国女王的王位继承顺序中，哈里王子只排在第六位，但作为查尔斯王子和戴安娜王妃的儿子，自年幼时起，他就极大地影响了公众对英国王室的印象。

对于苏塞克斯公爵夫妇来说，放弃他们的高级王室职责，即使只是一年中的一部分，对于这个国家最不可改变的制度之一来说，也是一次极大的震动。哈里王子的这一举动延续了其打破传统的做法。他决意迎娶一位有混血背景的美国女演员为妻，这一行为让数百万英国人为之着迷，也让一些人感到愤怒。不过，自2018年结婚以来，哈里王子夫妇在温莎王朝变得越来越孤立，近期更是传出与威廉王子、凯特王妃关系持续紧张的传闻。

该报道说，周三晚间，白金汉宫发表了一份仅有两行的简短声明，暗示这对夫妇的声明让王室措手不及。声明写道：“与苏塞克斯公爵和公爵夫人的讨论尚处于早期阶段。我们理解他们希望采取不同方式生活，但这些是很复杂的问题，需要时间来解决。”

据哈里王子夫妇表示，他们将继续“全力支持女王陛下”，并继续支持相关慈善机构。但他们也表示，想让8个月大的儿子阿尔奇王子在成长过程中实现“地域平衡”。他们说，在英国以外的地方生活一段时间将为他们的家庭提供“专注于下一篇章的空间”，包括启动新的慈善机构。

这对夫妇没有透露他们计划在北美的哪个地方居住，但王室观察人士表示，他们预计将选择加拿大而非美国。此外仍有许多悬而未决的问题，尤其是这对夫妇打算如何养活自己。王室传记作者彭妮·朱诺(Penny Junor)指出，这对夫妇的慈善工作并不产生收入，他们的生活方式也很奢侈。

该报道说，哈里王子是近三个月来第二名宣布退居幕后的英国王室成员。去年11月，在爱泼斯坦丑闻中，安德鲁王子宣布将停止履行王室职责。