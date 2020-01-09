多方认为乌克兰客机是遭伊朗误击

乌克兰航空公司的波音 737客机 2020年1月8日在伊朗坠毁后的场景。

一架乌克兰客机在伊朗坠毁，机上176人全数丧生。美国加拿大等多方分析认为：乌克兰客机是遭伊朗误击而坠落的。

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这架客机上共有176人，包含63名加拿大人及11名乌克兰人，8日起飞后很快就坠落，无人生还。悲剧发生前不久，伊朗对美军驻扎的伊拉克基地发射飞弹。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）周四在记者会上表示：加拿大从多个来源得到的情资显示，在伊朗首都德黑兰附近坠机的乌克兰客机是被伊朗地对空飞弹击落，很有可能是无意间造成的。

不具名的美国官员周四也表示：这架飞机很可能是遭伊朗防空飞弹意外击落；美国总统特朗普则说，他对这架客机坠机有一种可怕的感觉，但未提供任何细节。他说，他不认为这是机械问题。“这是一件悲惨的事。但是，另一方面，可能有人犯了错。”

一名美国官员说，根据卫星数据，飞往基辅的乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）波音（Boeing）737-800班机从德黑兰起飞两分钟后，侦测到两枚地对空飞弹的热讯号，接着飞机附近迅即发生爆炸，飞机坠落时已起火。

波音公司、美国联邦航空总署（FAA）以及五角大厦都拒绝发表评论。

而伊朗学生通讯社（ISNA）援引伊朗民航部门负责人的话报导，“飞弹不可能击中这架乌克兰飞机”。