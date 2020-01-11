哈利"出走"或再掀王室巨浪 加拿大人欢迎哈利当总督推民意考验

英国哈利王子夫妇出人意料宣布辞去王室资深成员职位，谋求经济独立与平静生活在英国与国际造成轰动，也对英国王室带来冲击。事件给王室造成措手不及，各种消息报告女王因此很生气，并责成王室紧急研究寻找对策。哈利戴父亲，查尔斯亲王据信立场强硬，可能威胁截断俸禄资助财源。民众对哈利事件多抱有支持，赞声不绝，也对王室造成压力。

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据法新社报道，哈利退居英王室幕后 61%加拿大人欢迎他当总督。加拿大「国家邮报」（National Post）昨天公布的民调显示，超过半数加拿大受访者支持英国哈利王子成为下一任总督。

据加拿大国家邮报消息，1515名加拿大民众接受民调机构DART & Maru/Blue Voice Canada调查，有61%表示，现任总督帕耶特（Julie Payette）任期届满后，他们愿意支持哈利王子（Prince Harry）接任总督职位。

加拿大曾是英国殖民地，现为大英国协王国之一，总督是英国女王伊丽莎白二世在加拿大的代表，没有实权，是个仪式性和象徵性职位，职务包括按总理和内阁部长建议御准参众两院通过的法案；签署国家文件；宣读施政报告；主持总理、司法部长和内阁部长的宣誓就职典礼。

帕耶特是退役太空人，2017年获伊丽莎白二世任命为总督，官邸位于渥太华，通常任期5年。

该报道说，尽管哈利从未对这个职务表示有兴趣，仍获得多数民众支持。在1950年代之前，加拿大总督是由英国人担当，在此之后都是由加拿大籍公民出任。

头衔为萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利与梅根（Meghan），去年在加拿大与8个月大的儿子亚契（Archie）享受为期6周的耶诞假期，之后返英抛出震撼弹，宣布将卸下英国王室高阶成员身分。



法新社说，哈利梅根宣布引退，英国女王下令找出解决方法。英国哈利王子和妻子梅根昨天抛出震撼弹，宣布两人将不再是「资深」王室成员，将退至幕后。对于哈利和梅根的决定，英国王室事先毫不知情，今天急忙寻找「可行的解决方法」。

英国女王伊丽莎白二世、哈利的父亲查尔斯王子和哥哥威廉王子，都已指示他们的幕僚与哈利一家和首相约翰逊（Boris Johnson）政府合作，迅速为这场王室危机找到解决方法。

根据多家英国媒体报导，白金汉宫消息人士表示：「女王、威尔斯亲王（Prince of Wales）和剑桥公爵（Duke of Cambridge）已指示他们的团队，与政府和萨塞克斯（Sussex）一家合作，寻找可行的解决方法。威尔斯亲王和剑桥公爵是查尔斯王子和威廉王子的头衔，哈利王子则受封为萨塞克斯公爵。

这名消息人士还说，这个过程「预期会花好几天，不会到好几周」。

萨塞克斯公爵哈利王子与公爵夫人梅根在没有徵求任何资深王室成员意见下，就迳行于昨天宣布卸下资深王室身分，震撼英国王室。

该报道说，他们在新架设的网站、Instagram和白金汉宫电子邮件通讯系统发布声明表示，计划把时间分配在英国和北美，避开长期被媒体跟拍，并会工作以求财务独立。

在声明发布1小时又40分钟后，似乎感到不安的白金汉宫也发布简短声明表示，有关哈利和梅根引退的讨论仍在「初期阶段」，「这是非常复杂的议题，需要时间去处理」。

英国广播公司（BBC）报导，据信王室备感「受伤」和失望，近日英国各大媒体充满王室家族「分家」和女王「伤心沮丧」的报导。

「伦敦标准晚报」（London Evening Standard）指出，他们「违抗女王下达的明确指示」，也就是目前不要公开任何有关未来的计画。还有资深廷臣警告，哈利和梅根「将会因此受罚」。

法新社早前曾报道，英国哈利王子和妻子梅根昨天抛出震撼弹，宣布两人将不再是「资深」王室成员，将退至幕后。伦敦杜莎夫人蜡像馆已将这对伉俪的蜡像搬离英国女王旁边的位置。