英国揪心事 女王与哈利明摊牌会

英国媒体聚焦王室星期一不同寻常事件，女王与孙子哈里王子会见。哈利的父亲查尔斯亲王，哈里的哥哥威廉王子是否一起与会，引人注意，因为英国各报均猜测女王将在会议中向哈里施压摊牌。

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据BBC前中文总监李文，资深媒体人李文读报报道，1月12日女王将与哈里王子摊牌会谈。报道引述《星期日电讯报》消息，英女王将与明天在桑德林汉姆庄园与萨克塞斯公爵哈里王子就其未来前途举行面对面会谈，以决定哈里王子在退出王室生活后的未来前途。报道透露，出席的还有哈里王子的父亲查尔斯王储及哥哥威廉王子，而目前已身在加拿大的哈里王子夫人梅根将通过电话连线参与会谈。报道还指出，这将是哈里王子夫妇日前突然单方面宣布退出王室生活后，哈里王子首次与英女王、父亲及哥哥三人会面。

据《星期日快报》也报道说，哈里王子明天将与英女王、查尔斯王储及威廉王子举行摊牌会谈，而他的夫人梅根则会通过电话连线参与会谈。他们将试图就哈里王子夫妇在退出王室生活后的安排达成协议。

该报道说，《星期日邮报》则称，明天举行的王室峰会将是史无前例的，而且英国王室高级助手及政府官员已经为此准备好了一份清单，届时将会让哈里王子夫妇了解到退出王室生活可能面对的经济后果，其中包括可能因此要承担的税务负担。报道形容，这也将是哈里王子夫妇体悟真实后果的时刻。

据李文读报引述《星期日泰晤士报》称，威廉王子对一位朋友表示，他一直以来都支持弟弟哈里王子，而且能做的都已经做了，因此对于弟弟现在决定与他分道扬镳，退出王室生活感到很难过。报道还透露，在明日举行的摊牌会谈中，将有四个问题需要解决，其中包括哈里王子夫妇未来在英国和海外还将代表英国王室和政府做多少官方工作、两人的王室称号是否需要更改、他们将从女王及查尔斯王储那里获得多少金钱支持、以及他们将在多大程度上可以获得商业收入或资助。

据《星期日镜报》报道，在英女王要求就哈里王子夫妇前途举行峰会之际，又传出哈里王子夫妇竟然在告知女王有关退出王室生活的决定之前，首先告知歌星好友埃尔顿·约翰的消息，而这位歌星也一直支持哈里王子夫妇的决定。