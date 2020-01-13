英国军情5处头目:用华为5G 无损与美国情报关系

英国军情5处（MI5）负责人安德鲁·帕克（Andrew Parker）1月13日表示，英国政府可以在5G方面与中国设备制造商华为合作，同时不损害与美国情报部门的关系。

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法新社表示，这些说法可能引发市场猜测英国首相约翰逊（Boris Johnson）不久后会批准中国华为集团参与英国5G移动网络建设。

美国敦促英国和欧洲盟友将华为排除在5G建设之外，理由是华为公司与中国政府的关联，可导致华为系统被北京用于间谍活动，但华为一直否认这一说法。

将于今年4月离任的英国军情5处负责人安德鲁·帕克接受《金融时报》采访时，针对华为参与5G，英美情报关系可能受损的提问表示，“今天没有理由这样认为”。他说，美国和英国之间的伙伴关系“非常紧密，可以信赖”。

世界定于2020年进入5G时代。中国华为公司的5G技术处于领先位置，但华为的“准国企”地位，和中国法律要求企业必须向政府提供协助，让美国担心使用华为会危及到美国和盟国的国家安全，欧洲和澳洲及日本在美国的游说下，对华为5G止步不前。