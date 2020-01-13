闹心！ 密友：如不能如愿离开 哈里考虑曝光原因

英国王室首脑峰会今天在桑德灵厄姆的女王乡间别墅举行，讨论哈里王子夫妇在王室的前途。

英国女王伊丽莎白二世今天召见哈里王子，及部分王室成员，商讨解决因哈里-梅根夫妇宣布撤出王室职责、要经济独立后，引发英国朝野震惊的王室危机。但在此之前，周一一早又有爆料称，哈里夫妇正在考虑，如不能如愿离开王室生活，他们将向媒体爆料想离开的原因。

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被法国媒体称为“梅根退出”的英国王室危机，今天将见部分分晓，女王将召见儿子查尔斯王子，孙子威廉和哈利一起商讨如何解决哈里夫妇退出王室生活之道，而孙媳梅根则因身在加拿大不能出席，故将使用电话连线参加会议。

但是在见面会之前，周一一早，英国广播电台中文总监、资深媒体人李文在自己主持的专题《李文读报》中披露，哈里王子夫妇可能会爆料。李文引述英国《每日电讯报》的报道说，哈里王子夫妇的好友、独立电视台记者布拉德利警告，哈里夫妇正在考虑，如果脱离王室的计划不能如愿的话，他们会接受媒体的采访，并讲述他们要退出王室生活的原因，而且采访将毫无保留地披露内情。

上周三（1月8日）哈里和梅根突然在自己的官网上宣布说，要告别王室高级成员的行列，引发朝野震惊，令白金汉宫措手不及，只表态说感到受伤。据报道，哈里夫妇在去年十月时曾公开表示媒体的关注给他们的生活带来困扰。

而王子夫妻两人说未来要在英国和北美两地居住，也引发了他们可能移居的加国地区居民的好奇。

据中央社引述相关媒体的报道，梅根目前在加拿大的地方，是位于东南的大不列颠哥伦比亚省的省会维多利亚以北，温哥华岛的萨尼奇（Saanich）半岛。哈利全家去年年底曾合家在那里度过为期6个星期的耶诞假期。 半岛上生活悠閒，交通有渡船连接本土，受到退休人士的喜爱，且人口不到两万。有居民表示，自从哈利与梅根来这度假后，许多居民都为之著迷，认为：如果居民中有“富豪和中产阶级共处，的确是个有趣组合”。而且当地有很多隐藏的豪宅，所以居民都会试着找出他们住在哪里。