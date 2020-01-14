英女王同意哈里王子和梅根脱离王室飞向新生活

英国女王伊丽莎白二世1月13日带着遗憾表示同意孙子哈里王子与孙媳梅根脱离王室，飞向新生活。女王给他们一个过渡期。之前5天，哈里王子夫妇突然在他们的官网宣布离开王室生活，在英国与加拿大之间轮流居住计划，事先未向女王透露，在英国引发轩然大波。

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据李文报摘消息，英国《每日电讯报》报道称，英女王昨天在桑德林汉姆庄园与孙子哈里王子举行了一个半小时的会面后，发表声明表示，虽然更希望哈里王子夫妇继续成为全职工作的王室成员，但同时尊重和理解他们希望过更独立家庭生活的意愿。

报道还透露，英女王的儿子查尔斯王储和哈里王子的哥哥威廉王子也出席了会面，但不清楚目前身在加拿大哈里王子的夫人梅根是否通过电话连线加入了会谈。不过，英国王室并没有披露，哈里王子夫妇退出王室生活的过渡期将会多久。

据法新社报道，被英媒形容因哈里王子夫妇脱离王室而“受伤”的93岁英国女王，同意哈里王子和夫人梅根脱离王室，允许他们作为王室成员出去挣钱。

至于哈里王子夫妇在加拿大的保安费用，加拿大总理特鲁多周一向该国环球电视台表示说，我想，这个问题应该包含在相关考量当中，正在谈。他还说，加拿大人完全同意哈里王子夫妇部分时间生活在加拿大。