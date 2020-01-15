德国司法:正在调查三名涉嫌为中国窃取情报的人

德国司法部门1月15日宣布正在对3名涉嫌为中国窃取情报的人展开调查。据德国媒体披露，其中一名德国人曾任驻欧盟外交官，在布鲁塞尔和多个欧盟成员国工作。

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德国联邦检察院反谍机构发言人施密特（Markus Schmitt）今天告诉法新社，德国反谍机构正在调查3名替中国从事间谍活动的人。今天德国检方调查人员在包括柏林和布鲁塞尔在内的多个城市，对这三人的办公室和住所进行了多次搜查。

但是德国司法机构没有逮捕这三名嫌疑人，也没有透露他们的身份。据德国《明镜》杂志的报道，一名前德国欧洲外交官是此次调查的对象之一。

这位德国人曾在欧盟委员会工作，后来在欧盟外交机构欧洲对外行动局（EEAS）任职，并在多个欧盟成员国工作。

2017年，他在欧盟的职业生涯结束后，加入一家为“大企业”提供咨询服务的游说公司。从那时起，他开始向中国情报机构传输机密信息。

据《明镜》杂志说，他被怀疑招募了另外两人，协助他完成任务，其中一人曾去中国会见了他的情报接收者。第二人表示“何以”帮他传递信息。

如果这个案子被德国司法调查证实，那将是欧洲众多疑涉中国间谍案中，罕见的一起被拆穿的案例。

此案的曝光，正是华为可能参与德国的5G建设引发争议之际，美国则指控中国华为集团为北京进行间谍活动。