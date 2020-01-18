隔墙有耳但总统大度 乌总理因私下说总统不懂经济 主动辞职未被接受

乌克兰总理洪查鲁克昨天请辞，因为曝光的录音档显示，他批评泽伦斯基总统根本不懂经济。不过泽伦斯基没有接受洪查鲁克的请辞，而是说再给洪查鲁克一个机会。

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据法新社报道，批总统不懂经济录音档曝光，乌克兰总理递辞呈。乌克兰总理洪查鲁克今天请辞，因为曝光的录音档显示，他批评泽伦斯基总统根本不懂经济。洪查鲁克（Oleksiy Honcharuk）在脸书贴文说：「为消除外界对我们尊敬与信任总统的怀疑，我已拟妥辞职信，并呈给有权将信送交国会的总统。」

关于曝光的录音档，他解释，这段录音「会形成一种我的团队及我个人不尊重总统的假象」。洪查鲁克说：「这并非事实，我担任总理就是为了要执行总统的施政计划。对我而言，他是个开明且正派的典范。」

该报道说，至于泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）办公室则表示，已收到这封辞呈，将予以斟酌。

这段于本周曝光的录音档，披露去年12月间，部会首长与乌克兰国家银行（National Bank of Ukraine）高层主管召开非正式会议时的发言。当地媒体曝料，与会人士商讨如何向泽伦斯基说明近来的经济情势。政坛菜鸟泽伦斯基原本是喜剧演员，去年跌破众人眼镜当选总统。

据报35岁的洪查鲁克在录音中表示，报告务必简要，因「泽伦斯基对经济的了解很粗浅」。

最新的消息说，总统泽伦斯基没收了总理的辞呈并挽留，并说再给总理一个机会。