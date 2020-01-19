利比亚问题国际会议在柏林召开

有关利比亚问题的国际会议周日在柏林召开。德国政府邀请利比亚交战双方领导人萨拉杰和哈夫塔尔以及有关国家的元首或政府首脑、欧盟、非盟和阿盟的代表出席会议。

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利比亚前独裁者卡扎菲2011年遭推翻以后，利比亚西部与东部两大势力长期对峙。萨拉杰领导的民族团结政府得到联合国承认，受土耳其、卡塔尔、意大利等国支持；哈夫塔尔领导的东部武装力量“国民军”得到埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯、法国等支持。

土耳其总统埃尔多安表示，他认为有关利比亚问题的柏林峰会，可以成为巩固该国脆弱停火局面的重要一步。埃尔多安表示，假如欧洲希望结束利比亚的冲突，就应当支持土耳其在利比亚的作为。他说：“我们将训练利比亚的安全部队，并帮助他们打击恐怖主义、人口贩运和其他严重影响国际安全的威胁。”

萨拉杰在接受德国《世界报》采访时呼吁国际社会通过组建联合国主导下的国际部队来保护利比亚。他指出，“如果哈夫塔尔不停止其进攻，国际社会应采取积极立场，用国际部队来保护利比亚平民”。他批评欧盟在解决利比亚冲突中的所起的作用，称该作用“太微不足道”。

联合国秘书长利比亚问题特别代表萨拉姆表示，19日召开的利比亚问题国际会议主要议题包括呼吁外国停止干预和利比亚冲突双方停止求助外国势力。联合国去年一份报告显示，土耳其以及约旦和阿联酋违反联合国武器禁运规定，分别向民族团结政府和国民军”提供武器和物资。联合国谴责外部势力干预利比亚局势，呼吁利比亚冲突双方对话。