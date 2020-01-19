寻自由哈里梅根首践硬脱 英媒直指遭逐出

英国媒体广泛关注王室哈里夫妇寻求自由，但付出沉重代价事件。《星期日电讯报》今天以“哈里和梅根被逐出”为题报道说，英女王昨晚发表声明宣布，哈里王子夫妇在退出王室生活后将不再使用殿下的头衔，而且要退还他们在温莎堡乡间别墅的240万英镑装修款项。哈里王子也不再保留王室成员按照传统而担任的任何军事职务。

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据李文读报1月19日报道说，哈里王子夫妇将失殿下头衔。《星期日泰晤士报》报道说，哈里王子夫妇就退出王室生活与女王达成了协议。虽然他们将退还乡间别墅的装修款项，但仍可保留其作为在英国的寓所。此外，他们将来不能再使用殿下头衔，也不会再获得公帑资助。

《星期日快报》则认为，哈里王子夫妇终于获得了自由，但也为此付出了相当的代价。报道指出，根据女王与哈里王子夫妇达成的协议，从今年春天开始，他们只保留萨塞克斯公爵和公爵夫人的称号，但将失去殿下的王室头衔，而且也不将再代表女王履行任何王室职责。报道也指出，女王在声明中也祝愿哈里王子夫妇，从此可以过上“开心及宁静的生活”。

据《星期日镜报》也指出，女王下令哈里王子夫妇在“硬退出”的情况下脱离王室生活，但她在声明中则表示，“哈里、梅根和阿奇永远是我家中受人喜爱的成员之一”。报道还透露，哈里王子夫妇将来大部分时间会住在北美，而且可以自由工作。

李文读报指《太阳报》则形容，现在是哈里王子夫妇的“退还期”，因为他们要退还乡间别墅的240万装修款项，并放弃殿下头衔。但报道也同时指出，将来查尔斯王储仍会自己掏腰包私人资助哈里王子夫妇，而且他们的保安成本仍会继续由公帑支付。