普京许诺不会终身制不想死在位上

俄罗斯总统普京许诺不会在2024年任期结束后再继续掌权。普京说，他理解人们的担忧，但他不希望俄罗斯回到苏联时代的做法，即统治者在没有继任计划的情况下死在任上。

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据美国之音今天报道说，俄罗斯总统普京否认他将无限期掌权。普京并否认他计划在2024年卸任总统后继续掌权。

现年67岁的普京驳斥了他在星期三提出的全面宪法改革将使他能够继续控制俄罗斯的指责。普京已经统治了俄罗斯长达20年。

据该报道说，普京星期六在回到家乡圣彼得堡时说，他理解人们的担忧，但他不希望俄罗斯回到苏联时代的做法，即统治者在没有继任计划的情况下死在任上。普京说：“在我看来，如果回到1980年代中期的情况，那将是非常令人担忧的，当时的国家领导人一个接一个地掌权到生命的终点，并且在没有获得权力过渡的必要条件下离职。”。

据他补充说，“所以，非常感谢你，但我认为最好不要回到80年代中期的状况。”

该报道称，但他的许多批评者对他的保证持怀疑态度。

普京的提议是自1993年叶利钦总统领导下通过该国宪法以来首次对宪法进行重大修改。批评者们担心，普京要修改宪法旨在确保他在离开克里姆林宫后继续牢牢掌握权力。普京的任期将于2024年结束，他不能再次参选，因为宪法禁止任何人连任两届以上。

据批评人士说，普京星期三公布的宪法修改方案，虽然在现阶段仍然模糊不清，可能会让他保留国家领导人的权力，要么是作为总理（他以前曾用这个方法来规避任期限制），要么是作为国家议会主席，要么是作为经过改革后职责仍不明确的国务委员会的领导人。

据报道说，普京的政敌们把这次修改宪法的提议称为“宪法政变”，这将使总统职位的重要性降低。一些前克里姆林宫顾问说，克里姆林宫内部的强大派系或寡头们都不希望普京下台，担心普京的离去会引发统治阶级内部的内讧。在普京宣布修宪提议之前，他的一位前顾问帕夫洛夫斯基最近接受美国之音采访时说，在某种程度上，普京被困在自己创建的体系中。帕夫洛夫斯基说，普京不能离任，因为他担心一切都会分崩离析。