达沃斯论坛50寿庆 称宇宙第一的特朗普登场惹聚焦

达沃斯世界经济论坛今年届有50整数。世界经济论坛第50届年会在瑞士阿尔卑斯山度假胜地达沃斯举行,论坛显示改革新意,准备将世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布最初提出的宣言改头换面,提出“利益相关者资本主义”的概念,并从一开始就提醒公众其要旨:有益于社会的生意才是好生意。由此主张美国第一大美国总统特朗普今天与会,更为引发聚焦。

据瑞士新闻今天报道说,世界经济论坛第50届年会活动上,与会者努力证明新型资本主义的优越性。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)于1973年编写了首份宣言,该宣言被视作商业领袖的道德准则。商界和政治精英在达沃斯的首次聚会已过去半个世纪,世界经济论坛继续鼓励他们聚在一起高谈阔论。但是,随着越来越多的人走上街头,呼吁采取相应行动,论坛主办方试图证明,这个凭邀请函才能参加的活动不只会喊漂亮口号。

1973年,世界处于冷战之中,各国身处不同的意识形态阵营,当时世界经济论坛的克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)教授提出论坛宣言,主张公司不应该仅仅关心损益表。当时许多国家的青年纷纷参与反战抗议,而不是为了气候而示威游行,这个宣言可谓相当具有开创性。

就在第一届世界经济论坛举办三年前,诺贝尔奖得主米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)提出了常被引用的一项理论,即企业唯一的社会责任就是创造更多利润。

在随后的几十年中,弗里德曼的理论占据主导地位,而施瓦布的理念则不受人待见,因为企业坚持股东利益至上。

施瓦布在上周的一次新闻发布会上反观他的理论时表示:“这个理念的主流化是无数艰辛努力的结果。”

据该报道说,正值企业界忧虑加剧之际,新的《达沃斯宣言》展现在世人面前。如今,气候变化活动人士涌入街头进行抗议,政客们试图从药品价格到数据保护等的各个领域加强公司监管。

多年来,瑞士非政府组织“公众眼”的奥利维尔·卡拉森(Oliver Classen)都在达沃斯组织针对世界经济论坛的抗议活动,质疑公司和论坛的某些声明背后的动机。

该报道说,联合国机构在与企业合作方面饱受批评,其中包括国际劳工组织接受烟草业的资金。

世界经济论坛的施瓦布认为,这些问题太复杂了,任何一个部门或参与者都无法独立解决。施瓦布向英国《金融时报》表示:“无论是环境问题还是贫困问题,都具有不能单靠政府、企业或民间社会来解决的重大挑战。”

据瑞士新闻现在进行时的报道,美国总统特朗普于瑞士当地时间1月21日上午11:30在世界经济论坛达沃斯年会上致开幕词。

今晨瑞士当地时间近8:30分,特朗普乘专机抵达苏黎世机场,并随即转乘直升机飞往达沃斯。当地时间上午近10点,特朗普率领美国高级代表团所乘坐的直升机,顺利降落于位于瑞士格劳宾登州东部的达沃斯镇。

启程赴瑞之前,特朗普曾在个人推特中发文,激动地表示:“出发前往瑞士达沃斯,与世界及商界领袖会面,给美国带来好政策以及额外数千亿美元!我们现在是宇宙第一(NUMBER ONE in the Universe),遥遥领先!!”

特朗普将依照计划,于今日近午间时分向世界经济论坛第50周年年会的与会者发表演讲,并定于今日下午与瑞士轮值总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)进行会晤。

据该报道,预计特朗普将会在瑞士停留直至本周三(1月22日)。在瑞士期间,他计划将与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩(Ursula von der Leyen)以及伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫(Barham Salih)会面。然而,由于伊朗官员此前已决定不会赴达沃斯参会,因此,特朗普将不会与伊朗方面的官员安排会晤。继伊朗革命卫队的精锐部队“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qasem Soleimani)遭美军袭杀身亡之后,伊朗与美国间的紧张局势骤然升级。