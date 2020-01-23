欧盟可能按最新5G指导方针对供应商设限 华为疑中枪

5G 时代即将到来，欧洲多国依然在观望和犹豫是否采取中国电信巨头华为的5G设备之际，最新的欧盟指导方针显示，欧盟电信网路中的核心零组件可能限制或排除高风险5G供应商参与。路透社报道指出，这对中国华为造成潜在打击。

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报道称，路透社见到的欧盟文件中提出了非约束性建议，目的是要解决国家和全欧盟层级的网路安全风险，尤其是和中国华为有关的担忧。路透社报道强调这份欧盟的文件中并没有明确指称是哪个国家或企业。

具体说，这份文件列出了欧盟成员国同意的指导方针，对第三国介入5G设备供应链以及仰赖单一供应商的风险发出警告，认为这样的风险值得采取强硬立场。

文件中还表示，欧盟国家应该要以国家或欧盟层级来评估这些风险，并对高风险供应商设限，必要时应该要排除在外，才能有效减轻重要资产的风险。 欧盟政府还被建议要分散供应商，不要仰赖单一一家公司，并采用技术和非技术因素来进行评估。

尽管欧盟上述指导方针并没有提到任何个别公司或国家，但由于欧盟国家是面临美国的压力而起草了指导方针，加上美国政府去年因担心中国会使用华为设备从事间谍活动而对华为实施禁令，在极大程度上给华为5G在全球的发展造成了障碍，不少美国盟友都已经宣布不采用华为的5G技术，英法德等欧洲国家还在观望和评估中。

法新社周二曾报道，法国政府将于2月中旬对5G设施供应商，尤其对是否使用华为做出决定。报道引述法国信息安全部门负责人表示，总理菲利普将于2月10号开始对相关企业做出予与批准和拒绝的决定。

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