欧盟委员会和理事会主席签署协议 英国1月31号脱欧成定局

欧盟委员会主席冯德莱恩周五（1月24号）宣布，欧盟委员会和欧盟理事会主席于当天签署了英国批准的英国退欧协议，以便欧洲议会随后批准该协议。

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法新社报道，冯德莱恩通过她的推特宣布了这个消息，表示从此打开了通向欧洲议会批准协议的通道。

该协议将于1月29号由欧洲议会讨论进入签署程序。下周四，欧盟成员国的外交人员将书面签署协议，让英国于1月31号午夜顺利离开欧盟。

冯德莱恩在她的官方推特上也强调，事情无疑发生变化，但友谊依然存在。她说：“我们今后将以合作者和盟友的关系翻开新的一页。”她的推特还用法语写道：“我们希望共同书写新的篇章。”

实际上，在欧盟高层签署之前，欧洲议会宪政事务委员会周四表决通过了先前与英国敲定的脱欧协议，英国脱欧得以迈向最后关卡。 宪政事务委员会议员以23票对3票提议欧洲议会下周召开全会正式签署脱欧协议。英国将根据脱欧协议，在1月31日终止长达40年的成员国身分。

在1月31号正式离开欧盟后，直到2020年底都是过渡期，在此期间，英国将继续执行欧盟的规则，但不参与欧盟的决定。过渡期的目的是要保证脱欧顺利进行，双方也将利用这段时间商定未来的关系，特别是贸易协议。有评论指，要完成这样一个协议，不到一年的时间过于短暂。

脱欧法案当天稍早获得英国女王伊丽莎白二世御准后，这将是欧盟和英国正式分手前欧盟方采取的最后一步行动，为长达3年来艰困且复杂的谈判写下句点。

两位欧盟高层官员周五与英国首相约翰逊（Boris Johnson）签署脱欧条约，见证者包括欧盟脱欧盟脱欧谈判负责人巴尼耶。约翰逊是英国2016年脱欧公投，领导脱欧阵营的代表人物。

英国国会上下议院周三通过脱欧法案后，约翰逊曾表示：“虽然有时候感觉我们好像永远到不了脱欧的终点线，但如今我们做到了。”他说，现在可以将过去3年的积怨和分化抛在身后，把焦点放在实现一个明亮和振奋人心的未来。

以往英国和其余27个欧盟成员国交易并分享许多资源，从资料数据到捕鱼海域不等，约翰逊将负责重新界定所有相关条款。

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