欧盟对华为5G设备有条件放行

欧盟委员会29日针对欧洲第五代移动网络铺设做出裁决，对中国华为集团5G设备打开大门，但对此制定了非常严格的条件，允许成员国评估风险，排除他们认为有“高风险”的设备。华为集团随即发表公报，对欧委会这项决定表示欢迎，认为欧盟在5G技术安全问题上，基于事实，做出了影响客观的决定。

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欧盟委员会公布了一系列相关规定。该委员会工业事务专员Thierry Breton 在媒体展示会上表示，欧洲不拒绝任何人，但要遵守规则。

Thierry Breton介绍了欧盟针对5G网络安全制定的措施指南。这项安全指南由欧盟成员国与欧委会合作制定，专门针对5G移动网络技术铺设，列举一系列如何排除风险的建议。各成员国承诺遵守这些建议，但这些建议并不具有约束力。

欧委会呼吁各成员国评估相关设备的风险高低，决定是否排除或限制这些设备进入市场。欧委会也建议每个成员国、每个运营商应当有多个供应商，以降低风险。

指南并未点明华为集团。委员会工业事务专员Thierry Breton当日在回答《世界报》记者提问时表示，欧盟所说的所谓风险供应商是指那些与某个国家政府有很强的依附性的企业，或者可能被某国政府强迫提供客户信息的企业。

美国一直指控目前已经成为全球第二大手机生产商的华为集团为中国政府收集情报，并努力说服盟国拒绝让华为参与本国5G网络铺设。

德国《商报》２９日报道称，德国政府掌握显示华为集团与中国情报部门合作的证据。这篇报道引述德国外交部的一份机密文件指出， ２０１９年底，美国向德国情报部门转发了相关资讯。但目前德国政府并未就相关报道做出评论。华为集团已做出反驳，强调华为集团从未有过任何破坏网络安全和个人信息安全的行为，也永远不会这样做。

２９日，美国对欧盟委员会这项决定表示失望，而华为集团则立即发表公报，表示欢迎。

鉴于华为集团在５Ｇ网络开发领域领先其竞争对手，欧洲各国一直对是否对华为设备放行犹犹豫豫。尽管Thierry Breton多次强调，欧盟在该领域并不落后，全球５０％的５Ｇ技术专利来自欧洲。但从工业角度讲，欧洲各国很难将华为完全排斥在外。

在此之前，英国２８日已决定允许华为集团参与英国的5G网络铺设，但网络的核心操作系统的设备排除华为。

德国朝野在此问题上仍然立场分歧。

法国虽然近期制定了加强５Ｇ网络设备安全监控的措施，但并没有针对华为采取特别措施。

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