拒绝庆祝 英国亲欧人士苦涩的脱欧日

英国将于格林威治标准时间1月31日（星期五）23：00脱欧，这一天也将成为英国历史具有重要纪念意义的一天，但对于不少英国亲欧人士来说则并不轻松。在官方组织灯光秀、倒计时等庆祝活动，脱欧派民众在伦敦威斯敏寺教堂前举行大型派对欢呼的同时，亲欧人士感到挫折和沮丧，也有反对脱欧的活动人士表示不会放弃努力。

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法广记者艾勒 加布里（Anissa El Jabri）在伦敦的一家餐馆见到一位三十多岁的反对脱欧女士格拉斯（Heather Glass）。她在距离餐馆不远的地方工作，她向加布里说，“当我想到英国的未来时，我常常会感到沮丧，大多数时间我都都感到挫折和担心“ 。

这个周五晚上格拉斯要和一些亲欧派的朋友到酒馆去喝一杯，她说这一晚注定会非常安静：“我想有些人会在10点钟很早就上床睡觉，避免听到所有的庆祝仪式。”

作为一个坚定的亲欧派，格拉斯表示自己不会放弃，她说“我听说有人将这个星期五称为“降级之日”。这就有点像足球赛，就好像我们被从甲级队降到了乙级队一样。而我们就像一个足球俱乐部，我们会一直想着回到最好的状态来继续比赛”

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