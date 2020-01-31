英国今夜脱欧 11个月过渡期一切照旧

英国定于今夜1月31日国际标准时间23点脱离欧盟，结束47年来作为欧盟成员国的历史。2016年英国在移民潮冲击下举行脱欧公投，脱欧派以52%获胜。但在未来11个月的系列谈判过渡期，英国仍需遵守欧盟规则和应尽的义务。

广告 继续浏览后续

法国有经济学者向媒体表示，英国的离去对欧盟来说犹如“截肢”，但欧洲希望英国有个好的未来，因为英国的经济强盛，对欧洲其他地区也有利。

英国脱欧，被法国媒体形容为是一场吵架连续剧的终结。法国世界报说，至少是这场吵架大戏第一幕的终结。

未来几个月，这场重大地缘政治的破裂，将不会立即带来什么影响。在未来11个月的谈判过渡期内，英国仍需遵守欧盟的各项规则和义务，直今年年底，双方达成各项合作的处置协议为止。英国仅次于德国，是欧盟预算的第二大分摊国，英国在过渡期，将继续向欧洲机构支付这笔款项，同时也继续获得欧洲对英国的补助金。

至于英国公民和欧洲公民之间的流动，在双方谈判确立相互的权利细节之前，他们将继续在欧盟和英国之间拥有行动自由。

在这11个月内，双方将就英国与欧盟27个成员国之间未来的关系展开谈判。谈判将涉及经贸纠纷，安全情报合作，民航标准，捕鱼海域，欧盟伊拉斯谟大学生交流计划，电力和天然气供应，医药规则…。

英国首相鲍里斯-约翰逊（Boris Johnson）预计今夜在英国脱欧的前夕向全国发布讲话。他之前曾排除延长与欧盟谈判11个月过渡期的可能性。也就是说，不管谈得怎样，不想再延长了。而布鲁塞尔则警告说，双方谈判的时间表非常拥挤。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅