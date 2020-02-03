伦敦砍人凶手又是获假释的涉恐罪犯

英国伦敦南部斯特雷汉姆区（Streatham）周日2月2日发生1凶男持刀砍伤2人的恐袭事件。嫌凶被警方当场击毙。警方说该凶曾因涉恐罪入狱，作案时正在假释当中。警方敦促政府对此类人增加制裁措施。首相约翰逊承诺修法加重刑法。

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该案有3人受伤，其中两人被凶徒用刀砍伤，另一名伤者是被警方开枪击碎的玻璃所伤。据警方透露，此凶犯20岁，名叫苏德什-安曼（Sudesh Amman），是一名伊斯兰极端份子，曾因涉恐罪入狱，不久前获假释出狱，受到警方监视。伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）的声明称：“我们认为该案与伊斯兰教徒有关。”

案发时，有目击者在斯特雷特姆区看到一名男子“手持一把大砍刀，胸口绑着银色罐子”。后来警方的声明提到：“发现嫌犯身上绑着一个装置…但很快就确定这是个假的装置。”

英国警方周一发布声明中说，目前正在针对这一事件进行搜查，搜查地点在伦敦南部和北部的两个住宅地址。但是目前为止还没有逮捕任何人。调查仍在紧张进行。

该案促使英国总理鲍里斯-约翰逊周一出面表示，将在处理恐怖行凶案方面做出根本的改变。去年11月底，也是一名被假释的圣战份子在伦敦桥杀死两人事件发生后，约翰逊政府承诺要加重对这类人的刑法。他将提交给国会审议的修法草案包括对涉恐份子延长刑期，禁止他们提前获释。

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