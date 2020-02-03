马克龙首访波兰 期望减少法波分歧 恢复对话

马克龙和波兰总统杜达2019年在出席北约峰会时在英国沃特福德会晤 2019年12月

法国总统马克龙周一（2月3日）起访问波兰。作为法国在欧洲建设多项议题上的最主要反对国，波兰与法国的关系两年来持续紧张，马克龙期望借此次对波兰的首次访问减少双方分歧，恢复对话。

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周一马克龙将在华沙会见波兰总统安德烈 杜达、总理莫拉维奇、两位议会议长及国会议员。

自波兰保守民粹政党法律与正义党（PiS）2015年上台以来，法国与波兰持续紧张。而马克龙对曾公开批评波兰备受争议的司法改革，并指责华沙阻碍2050年实现碳中和计划。在接待难民问题上，马克龙则多次针对波兰、匈牙利等提出应将欧洲援助与国家法制及接受难民情况挂钩。同时马克龙此前有关北约已经“脑死”的表述也让对忧心俄罗斯觊觎野心的波兰感到震惊。

但马克龙同时也奉行实用外交，坚持所谓“与所有方对话”的做法，期望逐步恢复对波兰的关系。此外，随着英国脱欧，波兰在欧盟的比重相应增加，波兰成为欧盟人口第五大国，GDP第六大国。

在此次访问前夕，爱丽舍宫上周已释出善意，表示，“没有波兰我们在欧洲主要问题上就无法取得前进”。法国总统府本周并再次重申，如果波兰加入欧洲“绿色协议”，法国将认可华沙有权获得比其他国家更多补贴，以协助其减少二氧化碳排放。在移民政策上，马克龙也表示可以以更灵活的方式参与欧洲计划，而不是直接接受难民。

同时在欧盟制定2021-2027新预算谈判中，法国和波兰也将联手要求保留对欧盟共同农业政策（CAP）的重要资金。

同时法国还希望在对波兰关系中强化其国防和核工业优势，法国认为能源仍然严重依赖煤炭的波兰，在减少排放努力中亟需发展核能。此次随同马克龙访问华沙代表团中就包括法国EDF核项目主任及法国核安全局局长。

此外，加强军备合作也是马克龙此行的议题之一，波兰军购始终倾向于美国的武器装备。就在马克龙访问前夕，华沙在上周五刚刚与华盛顿签署了32架F-35战斗机的购买协议，价值46亿美元。

按计划马克龙周二还将前往波兰第二大城市克拉科夫，并向位于该城波兰最古老的大学 雅盖隆大学的青年学生发表演讲，他将呼吁波兰年轻人积极参与欧洲的建设。

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