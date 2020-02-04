博雷利访问伊朗 双方就伊核问题进行磋商

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利访问伊朗，与伊朗领导人就伊核问题进行磋商。伊朗总统鲁哈尼3日在会见博雷利时不表示，欧洲国家未能履行伊核协议中的承诺。如果欧洲国家能够帮助维护伊核协议框架下伊朗的经济利益，伊朗愿重新履行在伊核协议中作出的承诺。

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当天早些时候，博雷利与伊朗外长扎里夫就双边关系及国际和地区热点问题交换了意见。伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国在2015年7月达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增了一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。

另据路透社报道，伊朗司法机构发言人周二表示，两名慈善机构工作人员已经被定罪，罪名是为美国中央情报局从事间谍活动。发言人Esmaili表示，“两名以慈善组织暨慈善基金会为幌子的美国中央情报局间谍已经被锁定，接受审判，并依间谍罪求刑十年、以及危害国家安全罪求刑五年。该发言人在司法机构网站的直播记者会上表示，由于判决还未完成，目前不会公布涉案者的姓名。

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