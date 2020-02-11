英国新冠病毒感染者翻倍 超级传播者宣布自己痊愈

在新加坡感染新冠病毒并传染10多人的Steve Walsh2020年2月11日宣布自己痊愈

英国新冠病毒感染者翻倍。在4名新确诊病例后，英国有8人感染。诊所两名医护人员被新加坡返回的英国商人感染后，有媒体担心英国疫情大爆发。而这名一路感染十多人的英国商人今天宣布自己已经痊愈。

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据英国资深媒体人李文引述独立电子报报道，英国卫生部门昨天证实，新增确诊新冠病毒肺炎病例都与曾经在新加坡参加会议感染新冠病毒的英国商人有关。而英国新增的4个病例包括布莱斯顿一个医疗中心的两名医护人员。这个诊所已经暂时被关闭，由穿着防护服的人员进行消毒。卫生部门正在追查与新增病人有过接触到所有人士。呼吁最近到过这个医疗中心的人与卫生部门联系。

每日邮报指出，在两名医生被确诊感染新冠病毒肺炎之后，英国已经面临病毒大爆发的危机。该报质问，究竟英国还会有多少人会感染新冠病毒肺炎。该报指出，至今已经有11名英国人因为英国商人而感染到病毒肺炎，其中6人正在法国和西班牙接受治疗，另外5人返回了英国。这意味着英国商人已经成为新冠病毒的超级传播者。

而那名在新加坡感染病毒的英国商人Steve-Walsh今天11日在伦敦一家医院发布声明称，他已经痊愈，并说他的思念被他传染的人。此人系英国天然气分析公司Servomex的雇员，去新加坡参加该公司资助的一个论坛，期间被来自中国与会者感染，浑然不知。会议结束后，他在返回英国之前飞到法国上萨瓦省滑雪场，感染了同一个屋檐下的5名英国人，然后回国继续感染，被英媒体称为新冠病毒超级传播者。

据每日电讯报报道，英国政府昨天临时推出新法例，史无前例地授权警方可以采取适当武力，使怀疑感染新冠病毒肺炎的人强制接受为期14天地隔离观察。这个新法例已经在昨天立即生效。此前一名正在接受隔离观察到意思感染人士威胁要逃离隔离中心。

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