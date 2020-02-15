鉴于新冠病毒仍在全球继续扩散，德国加强了防疫管控措施。德国已感染的16名病人中有3位恢复健康，离开了医院。

广告 继续浏览后续

据德国《水星报》报道，德国加强了防疫管控措施。现在，降落在法兰克福和慕尼黑的来自中国的航班乘客需回答，是否同新冠病毒患者有过接触或在疫区逗留过。直飞航班乘客须回答3个问题，以便航空公司能确定乘客是否曾与感染人士有过接触或曾在中国境内的疫区逗留过。



德国卫生部长斯潘表示，日前举行的欧盟成员国卫生部长会议就这一新措施进行过磋商。斯潘部长称，若当事客机报告有乘客有患病迹象，相关信息将传给机场卫生部门，医生将上机在舱内对该乘客做检查，然后做出下一步决定。

德国卫生部已向航空公司下达了新规定。这些新规定目前适用于法兰克福和慕尼黑这两个德国最大机场。目前只有这两个机场与中国还有直飞航班。

法兰克福医院周五表示，两名受感染侨民已出院。两人已无症状，且被确定不会传染他人，对已对人都不存在危险。这两位侨民于2月2日被送入医院，他们此前与另外124名侨民一起，被从武汉市空运回德国。这两人被查出患有新冠病毒，被送往医院，其余124人被隔离在一个军营里。如最后一次检查无异状，该隔离营将于周日下午解散。

此前，媒体报道，14名巴州患者中，有一人已无症状，被确定不会感染他人，于周四出院。

但《明镜》周刊报道说，专家警告，德国可能有未发现的新冠肺炎患者，病毒在德国引发大规模感染不是没有可能。一些专家描绘的未来是新冠病毒难以阻挡的恐怖景象。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅