德国考虑从两艘游轮上撤侨

据德广联报道，德国政府正在考虑从两艘游轮上尽快撤侨。钻石公主号和韦斯特丹号游轮上都出现了新冠病毒患者。这两艘游轮上都有德国人。

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美国已从钻石公主号撤侨数百人。德国政府目前正在考虑将德国乘客从游轮上接运回国，并为此成立了危机处理中心。外交部一位发言人表示，目的是要让想回国的德国乘客尽快回国。根据德国卫生部的消息，目前正在考虑不将归国乘客集中关入隔离营，而是让他们在自己家里隔离。

停泊在日本横滨港的钻石公主号上有8名德国人，其中2人感染上了新冠病毒，已被送往医院。柏林外交部一位发言人表示，两位患者状况良好，没有症状。

停靠在柬埔寨的威士特丹号上有57名德国人。据德新社消息，其中有些人已踏上了归途。还有其他人仍逗留在豪华游轮上。当确诊有一乘客为新冠病毒患者后，留在船上的乘客都必须呆在自己的客舱里。已踏上归途的旅客，当地卫生部门会跟他们接洽。

德国此前共有16名受感染者。其中两位从武汉撤回的侨民已痊愈出院。其余14位受感染者全都集中在巴州。他们都是因为一位中国同事来德国出差时被感染上的。这位中国同事当时不知道自己已感染有新冠病毒。14位被感染者中，现有7位也已经痊愈出院了。出院的前提是对他们的新冠病毒检测多次呈阴性。

德国《商报》批评了中国医疗保健系统的不完善。该报指出：中国在建设医疗保健系统建设方面的投入非常有限：只占全民生产总值的5%。相比之下，德国的这一比例为11%，美国甚至高达17%。对于一个14亿人口的大国来说，中国的医生严重短缺。此外，医护人员的专业培训也不够好，以至于他们无法及时确定病毒类疾病，也不能充分保护自己不受感染。中国大多数医务人员的努力目标是成为专科医生，因为专科大夫收入更高。而事实上，在确定新型病毒感染方面，综合型医务人员才是最为重要的。尤其在广大的农村地区，医务设施严重不足。患者往往需要长途跋涉，才能到医院看病，而旅途当中，他可能已经传染了很多人。新型冠状病毒引发的疫情也显示出，全球化的当今世界是多么的脆弱。这种病毒能够在短时间内蔓延至数千公里之外。它使全球供货链不再畅通，世界经济受到严重冲击。对于中国政府来说，他们不仅要为中国14亿人口的健康负责，也要为全世界民众的健康负责。国际社会必须敦促中国政府，吸取以往的教训。

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