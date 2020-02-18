法新社：疫情影响3月底在北京举行的中欧峰会预备会

法新社18日从布鲁塞尔报道：由于新冠病毒疫情，预订3月底在北京举行的中欧峰会预备会将会取消，但欧盟方面尚未公布正式决定，中国驻欧盟大使17日还否认中欧峰会预备会取消的可能性。

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法新社说：在2019年底，中国外长王毅到访布鲁塞尔时曾经宣布将在2020年九月举行两个中欧峰会。欧盟两位主席与外交代表将在今年3月30日和31日前往北京，这一行程计划由于疫情问题而被放弃。



该信息是法新社从两个欧盟方面为这个行程进行准备的人员得到的，但没有得到欧盟官方的确认。中国驻欧盟大使张明本周二曾经保证中欧峰会的计划没有改变。他说：中欧双方同意在三月底开始中欧峰会的新回合，为此的准备工作没有停止。



法新社还报道说：在今年7月欧盟轮值主席国德国总理默克尔访华时，欧盟两位主席也计划同行。而在9月16日将在北京举行欧盟领导人和习近平之间的峰会。



去年12月爆发的中国新冠病毒疫情已经使7万中国人感染，接近1900人死亡。中国以外的30个国家地区也出现感染，共5人死亡，分布在菲律宾，香港，日本，台湾，法国。新冠病毒疫情仍然引发许多人的担忧。几周来，受疫情影响，巴塞罗那取消了国际电信展览会，上海的汽车大赛被取消，与中国之间的许多民航飞机也被暂停。







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