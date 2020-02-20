欧盟27国领导人峰会讨论英国脱欧后首个跨年度预算框架

欧洲联盟27个成员国领导人20日在布鲁塞尔召开峰会，重点讨论欧盟2021-2027跨年度财政预算框架。如何填补英国退出欧盟造成的资金空缺、如何分配预算款项是各方僵持不下的重要议题。

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2021-2027跨年度预算是欧盟在英国正式退出后的首个7年预算。围绕跨年度预算的讨论因此比以往更加困难。英国一直是欧盟继德国之后的第二大净出资国，以往在欧盟7年预算案中所缴资金在600亿到750亿欧元之间。欧盟因此不仅需要思考如何填补资金缺口，也必须在传统资金分配领域与新的重点领域的资金需求之间找到平衡。 峰会开始前，德国总理默克尔就已经预言，相关谈判将会非常艰难和复杂。

总体来说，27国首先需要就总数大约1万亿欧元的预算框架达成共识，其次是商定如何在农业、扶持落后地区、数字化等多个领域分配这笔预算。

就预算总额来说，奥地利、荷兰、丹麦、瑞典等国都希望出资额不要超过欧盟国民收入毛值的1%。作为欧盟执行机构的欧盟委员会希望这一比例达到1.114%，而欧洲理事会主席米歇尔则折中，建议将出资额定在欧盟国民收入毛值的1.074%。三项主张的区别虽然只在小数点之后，但事实上0.01个百分点就相当于一百多亿欧元的款项。

就预算资金分配来说，各国各有侧重。法国坚持欧盟共同农业政策应当是重中之重。法国是共同农业政策的最大受惠国。目前欧盟相当于欧盟预算60%的款项都用于共同农业政策和扶持落后地区项目。而这两个项目的款项与上一个跨年度预算相比减少近1千万欧元。东、南欧成员国希望这两个项目的总款项能维持原有水平。

27国在本次布鲁塞尔峰会上达成共识的可能性不大。以往的经验显示，欧盟总是需要经过两次峰会，才能就跨年度预算框架达成共识。

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