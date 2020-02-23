意大利封城 学校停课 企业关闭 意甲联赛延期

意大利已确诊132个新冠病毒肺炎确诊病例，其中2人死亡。意大利北部11个城镇被封，封锁应从周日2月23日开始。意大利政府宣布封锁区的企业商家和学校都关门。当地人在超市门外排队，全都戴口罩。警方正在拉封锁隔离圈。

广告 继续浏览后续

意大利是欧洲首个因新冠疫情封城的国家。意大利政府昨天周六晚通过政令，宣布封锁11个疫情城镇，其中10个在伦巴第（米兰大区），1个在帕多瓦附近（维尼托 威尼斯大区）。



意大利总理孔特表示，这次封城关涉52000人。没有特许，所有人都不许进也不许出。今天法新社记者从米兰前往封城地区，看到有汽车进出科多诺（Codogno）和附近小镇卡萨尔普斯特伦戈（Casalpusterlengo）。当地人Lidl超市门前排队，40个顾客1组，所有人都戴着口罩。超市一位经理对着门外大约50来人说：“大家不要挤”。有警察在现场部署。一名年轻女警告诉法新社，有十几个警队在这里，建立封锁线，“先缩小包围圈，然后可能会扩大”。意大利当局呼吁民众遵守某种自我隔离措施。政府规定，如果违反这些限制，最高可判三个月监禁。



这次意大利的新冠病毒疫情中心是拥有15000人口的小镇科多诺（Codogno）。那里许多人在周边工作或在60公里外的米兰工作。之前欧洲出现的新冠病例，大多是来自中国的人，或是与来自中国的人有接触的人。可是这次科多诺的情况，看上去像本地人之间的传播，这个情况首次在欧洲出现。且本周两名70多岁意大利人感染新冠病毒相继死亡，是欧洲人死于该病毒的头两例。



意大利民政保护机构负责人Angelo Borrelli 今天宣布疫情最新统计：意大利已出现132个新冠病例，其中两例在周五和周六（2月21-22日）死亡。目前在伦巴第有89例，维尼托25例，艾米莉-罗马涅（Emilie Romagn）9例，皮埃蒙特6例。罗马3例。不过罗马的3个病例被认为是从境外感染的。



意大利政府总理孔特周六召开内阁紧急会议，决定采取紧急措施，遏制疫情进一步扩散。自周五开始，该地区的企业商店统统关门，学校停课，文化体育活动取消。原定举行的4场意甲足球联赛宣布延期。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅