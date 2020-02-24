欧盟不准备立即恢复各国边境管控 拿出2.3亿欧抗击新冠病毒

意大利公民保护部部长伯莱力安抚称，目前意大利没有出现除了伦巴底和维尼托之外其他的疫情集中区域，而且感染人数依旧在合理范围之内，还没有到“从疫情扩散上升至大流行病”的时候。

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2月24日星期二20点40分，法新社米兰站汇总了意大利新型冠状病毒疫情，自从上周五以来短短四天之内感染人数从6人飙升至如今的229人，今日新添的3个死亡病例均来自伦巴底大区，这令意大利全境死亡人数上升至7人，死者此前已经有其他疾病在身。虽然世卫组织在当天建议全球准备面对一场可能出现的大流行病，但意大利公民保护部部长伯莱力安抚称，目前意大利没有出现除了伦巴底和维尼托之外其他的疫情集中区域，而且感染人数依旧在合理范围之内，还没有到“从疫情扩散上升至大流行病”的时候。



意大利的零号病人依旧没有踪影，一号病人是一位38岁的伦巴底年轻男性。25日下午，意大利，法国，瑞士，奥地利，斯洛文尼亚，克罗地亚，德国的部长以及欧盟代表将召开疫情控制会议。面对这一情况，欧委会表示，暂时还不希望立即恢复欧盟内部各国边境控制，并称这一控制应当是由欧盟各成员国自主决定，同时必须满足多项严苛的条件。

在欧委会日常记者会上，发言人阿黛伯特-嘉恩斯表示，“目前欧盟能够给予成员国的建议当中，不包括恢复各自内部边境控制”。欧洲疾病预防与控制中心周一则表示，“类似意大利的疫情集中爆发地点在欧盟其他成员国以及英国出现的可能性目前是中度到高度”，“目前意大利没有进行任何人员出境的控制”。目前法国政府已经对从意大利疫区回国的人员发放健康指南。



如果说恢复边境管控是申根区国家权利，那么恢复起来，需要满足诸多复杂条件，例如需要给出确切可信的科学依据来解释风险，并且边境的控制需要是“部分的”，“并和其他国家进行协调运作”。截至目前，还没有任何国家提请欧委会，因新型冠状病毒的出现而准备恢复边境控制。欧委会表示，无法对所有可能发展出病毒的入境人员进行必要的检测，各国需要做的是“保持戒备”。欧委会称，已准备出2.3亿欧元帮助成员国应对新型冠状病毒，其中1亿欧元用来研究疫苗和治疗办法。



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