欧洲多国发现新冠状病毒病例引发不安

新冠状病毒肺炎开始在欧洲引发不安。自25日起，奥地利、瑞士、克罗地亚和希腊也相继发现确诊病例。26日，法国首次出现本土感染者死亡病例，感染者数字连续多日清零后，又出现新增确诊病例，更引发民间不安。

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最近24小时内，欧洲境内出现新冠病毒感染病例的国家名单迅速加长。奥地利25日首次有感染病例报告。感染者是一对来自米兰附近地区的意大利夫妇。而米兰目前是意大利境内感染病例最多的地区。

克罗地亚一名此前曾去过米兰的青年男子25日被证实感染，他的兄弟次日也被确诊。

瑞士境内同日出现的首个病例也是一名经过米兰的男子。

希腊一名38岁的女子在意大利北部旅游之后被确诊感染。

除这几个首次出现感染病例的国家外，法国感染病例连续数日清零后，又新增5个病例。其中一名60岁男子26日不治死亡，成为首个法国感染死亡病例。在此之前，一名80岁的中国游客1月23日在法国确诊就医后，于2月14日不治身亡。但目前尚无法确定刚刚确诊因新冠病毒肺炎死亡的法国男子如何感染。根据法国卫生部通报的消息，该男子没有疫区旅行的经历。他自本月12日起就因出现咳嗽、发烧等症状而病休在家，但因为没有疫区旅行经历，因此未做新冠病毒检测。25日在巴黎紧急检测确诊，但最终抢救无效。

另外，法国著名葡萄酒产区金丘(Côte d'Or)地区一家旅店三十几名来自香港的游客26日一度被隔离数小时，理由是其中一名旅客25日夜间不明原因死亡。死者此前并未出现新冠病毒肺炎症状。目前对这些同行旅客的隔离措施已经解除。

意大利目前仍然是疫情最严重的欧洲国家。截至26日上午，当地共有374个感染病例，并有12人不治。其他国家近日发现的新增病例很多都有去意大利旅行的经历。

西班牙目前共有11例确诊病例，其中本周一确诊的9例患者都曾前往意大利。

德国目前总计有18个病例，周二最新确诊的一名青年男子很可能也是在意大利米兰被感染。

截至26日上午的统计，保加利亚、挪威、立陶宛和拉脱维亚目前尚无病例报告。



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