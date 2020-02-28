意大利新冠肺炎650例17死 全国追0号病例 指向华人

意大利新冠疫情周四2月27日统计报告显示，确诊新冠感染病例从头天的400例升到650例。死亡病例从12例增到17例。自意大利出现第一个新冠死亡病例后，该国便开始追查0号病人，至少30万温州人承受巨大压力，纷纷闭门谢客。

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意大利全国寻找0号病例，关注谁是最初传染源。意大利0号病例至今未被揭晓，意大利官方闭口不提中国侨民，但意大利人的目光都指向当地庞大的温州人社团，数十名华人受到攻击。



米兰 “中意企业联盟”一位吴姓华人成员向法新社表示，目前中国人在意大利的处境艰难，成了“替罪羊”。最近几个星期，意大利全国已发生数十起暴力攻击华人事件。



据这位吴姓华人向法新社介绍，意大利有中国侨民30万，游客和留学生加起来也有3万。这些华人目前的处境非常艰难。不仅因为经济原因，而且因为受到歧视。歧视问题原先就有，现在更严重了。以前不攻击中国人的意大利人，现在突然把中国人说成是“中国病毒”。



该华商说，中国与意大利经贸往来超过400亿欧元。意大利北部的华人已融入当地的经济体。中国人不论有没有意大利国籍，都在这里消费花钱，缴税，投资。



他说，前几天，意大利爆发新冠病毒危机以来，中国城的商人都闭门谢客。很多华人现在都不知所措：中国那边，防控措施极端严厉。意大利这边稍微宽松。但不论如何，经济上是顶不住了，没有客户，营业额直线下降。



他介绍说，自从意大利宣布第一例新冠死亡病例以来，大家都在找感染源0号病例，全部指向中国人。可是到目前为止，在意大利还没有一个中国人被确诊感染新冠病毒。他讽刺地说，很多华人商店闭门谢客，是因为他们担心被意大利客人传染。

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