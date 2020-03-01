意大利确诊病例破千 美国政府建议国民勿前往

意大利向来是美国游客的青睐之地，现在成了欧洲新冠病毒疫情的重灾区。美国政府建议美国人如无必要，避免去意大利。意大利方面也取消了多项活动，呼吁游客暂时别来。

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美国疾病控制中心（CDC）周五发布声明要求美国人，如非必要，近期最好不要去意大利旅行。该声明还解释说，在意大利疫区，恰当的医疗资源有限。



另外，美国国务院也同时发布公告，呼吁美国人重新考虑去意大利的旅游计划。美国国务院的公告强调，目前意大利流行的新冠病毒肺炎的感染源尚不清楚。



意大利卫生当局昨天29日宣布该国确诊新冠肺病毒感染者累计1128人，累计死亡29人，其中的8人是在过去24小时内病逝的。这些死亡病例，分布在意大利北部的三个地区。



意大利目前有506名新冠病毒感染者住院，其中105人为重症。据意大利民事保护局介绍，意大利目前52%的新冠病毒感染者症状轻微，或没有症状。



意大利经济遭受疫情冲击，意大利政府计划推出一项扶持经济计划。据意大利“共和国日报”今天周日刊登对意大利财长瓜尔蒂耶里(Roberto Gualtieri)的采访，意大利政府打算拿出36亿欧元，帮助所有受疫情影响的经济领域。这笔钱相当于意大利国民生产总值0.2%。该计划需要欧盟议会批准，将以不同形式实施，包括对企业实施税收抵免。



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