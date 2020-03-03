英国首相警告未来数日英国可能疫情大爆发

意大利，法国，德国相继沦陷后，英国首相警告未来数日英国可能出现新冠肺炎疫情大爆发。英国卫生大臣Matt Hancock今天在国会宣布，英国目前有51 个确诊病例。英政府周二出台的疫情行动计划预计，疫情高峰期将有五分之一的人不能上班。

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据资深媒体人李文3月3日引述《每日快报》消息，英国首相约翰逊昨天批准了防控新冠病毒肺炎蔓延的一系列紧急应对措施。他警告说，英国在未来数日内，可能会出现新冠病毒肺炎疫情大爆发。

据英国《独立报》电子版报道，英国首相约翰逊昨天承认，英国可能会有数以千计的人感染新冠病毒肺炎。世卫组织警告说，一些应对疫情的国家，目前正进入“未知的领域”。

英国政府已通过紧急应变计划，其中包括必要时，召回退休医护人员。该报还透露，在受访的1600名医护人员中，只有8人认为，英国的国民保健服务（NHS）已为应对新冠病毒疫情做好了准备。

《泰晤士报》报道，英国首相约翰逊今天稍后将宣布一系列紧急措施，希望阻止新冠病毒疫情的蔓延。有关措施包括禁止人群聚集，以及在一些地区设置禁入区。同时还会要求体弱多病的老年人留在家中，建议已有感染症状的人不要登门探访老年人。

《卫报》报道，英国各大超市正在草拟食品供应的紧急计划，为可能出现的新冠病毒肺炎疫情大爆发做准备。根据有关计划，各大超市将要求供应商减少供应食品的种类，改为集中资源确保主要食品的供应充足。英航及瑞安航空昨天也宣布暂时取消数百个航班，这些航班都是来往伦敦希思罗机场至意大利、法国、奥地利、比利时、德国、爱尔兰和瑞士的部分城市，以及纽约肯尼迪国际机场。

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