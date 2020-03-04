新冠病毒肆虐助长意大利反华情绪？

新冠病毒肆虐全球，意大利已经成为中国与韩国之外，疫情最严重的国家，截至3月3日，意大利的确认病例人数超过2500例，死亡人数为79人，成为欧洲境内的重灾国。意大利舆论对此有何评论？此外，网络盛传一些在意大利的中国人经营的商店被打砸，中国人受到当地意大利辱骂的视频，这些视频的可信度如何？意大利当地媒体有何报道？我们为此采访了意大利疫情最严重北部伦巴第大区 l米兰大学的研究人员费得利卡女士（Federica）和家住意大利南部旅游业最发达普利亚省地区Puglia的中国电影研究专家Louisa Prudentino女士。

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法广：意大利的疫情十分严峻，米兰目前的状况如何？大学是否正常开课？

Federica：因为伦巴第大区是最早受到影响的地区，意大利政府从一开始就采取了十分严厉的措施，酒吧，剧院都被关闭，商店的货物都曾经被抢空，或许有些过分。

最近几天，这些措施似乎稍微有所缓和，酒吧也逐渐开门，当然，顾客之间必须保持一定的距离。街上的人数也比正常情况要少得多。学校也继续关闭，大学现在都选择在网上授课，一些科研实验室依然正常运作。

法广：法国舆论开始批评政府预先没有做好充分的准备，批评政府没有预备足够的口罩等等，意大利舆论对政府应对疫情的对策是否满意？

Federica：我没有看到舆论这方面的批评，因为意大利政府从一开始就采取了十分严厉的措施，在确认比例出现之后两天之内就立即关闭了边界，在口罩以及消毒液方面也没有看到类似的批评。

法广：每个国家在病例出现的第一时间都会去追溯病源，意大利是否也找到了零号病人？是否有人或者社群因此而成为攻击目标？

Federica：其实意大利舆论对中国人社群的一些歧视言论早在新冠疫情出现之前就存在，但是，我个人感觉新冠疫情似乎使意大利人明白问题的关键可能并不在于中国人，因此对中国人的歧视现象似乎有所减低，尤其是对零号病人的追溯显示，他很可能是一位今年一月去中国工作的意大利商人。

法广：我们在网络看到一些在意大利的中国人经营的商店被打砸，中国人受到当地意大利辱骂的视频，意大利当地媒体有何报道？

Federica：我没有看到媒体有这方面的文章，我在网上搜索之后才找到一些中国人，应该说是亚洲人受到歧视的视频，这些网络文章基本上只报道一些现象，但却对这些现象并没有加以置评。

法广：新冠疫情是否引发意大利舆论对中意关系的一些新的思考？

Federica：意大利媒体目前最关注的是新冠疫情对意大利经济造成的冲击，有关中意关系的评论也往往集中在双边之间的经济关系，意大利是一个旅游大国，意大利担心疫情将对旅游行业造成致命的冲击。

确实，意大利是全球著名的旅游以及美食大国，意大利GDP中超过13%来自旅游行业，意大利南部经济更是依赖旅游业，意大利最东南端的普利亚省地区Puglia是最近几十年来新开发的旅游景区，来自该地区的意大利中国电影研究专家Louisa Prudentino女士对新冠疫情对该地区的冲击表示十分担忧。

Louisa Prudentino：在疫情刚刚开始的时候，意大利媒体有许多关于新冠疫情与全球化经济的一些反思性的报道与评论，但是，很快随着病毒在意大利本土的急速蔓延，舆论关注的焦点就成为如何拯救意大利的旅游行业。比如说，我们普利亚省地区目前虽然仅仅只有七个确认病例，但是，现在几乎所有的活动都取消了，游客也基本上寥寥无几，而且，这还仅仅是开端，未来几周很可能会更加严重。大家现在最担心的是这些无人关顾的旅店，餐馆将如何渡过这一阶段。

法广：意大利极右翼政党十分活跃，在您看来新冠疫情是否加剧了意大利针对华人的种族歧视现象？

Louisa Prudentino：作为意大利人我感到十分羞愧，非常不幸的是，意大利某些政党并没有等到中国人的出现才进行种族歧视，也并没有等到新冠疫情才开始歧视包括中国人在内的所有外国人，疫情出现的一开始，确实出现了一些反华的现象，但是，很快也有别的组织站出来捍卫中国人。在意大利前内政部长的助长下，意大利的种族歧视不断升级。意大利南北地区的种族歧视都很严重，北部地区可能更加针对中国人，南部则是针对其他社群。一开始的时候意大利的中国人社群或许确实受到一些攻击，但是，很快舆论关注的焦点就集中在如何协调一致共同应对疫情。我期待这次疫情会使国际社会意识到必须在意识形态上做重要的调整，必须将人的生命放在首要位置上，必须重视环境污染，气候等一系列问题，必须对格莱塔·顿博等年轻一代的呼吁做出回应。我们都看到无论是在中国还是在意大利，病毒的出现以及传播都与我们对自然环境的改变有关，所以，我期待这次疫情能够使我们因祸得福，激发我们对目前的社会现状进行一系列的反思。

感谢米兰大学研究人员费得利卡女士（Federica）女士和意大利中国电影研究专家Louisa Prudentino女士接受法广的专访。

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