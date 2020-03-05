德国新冠病毒患者一天激增一百

德国冠状病毒感染人数一天内激增了100多个。感染几乎遍布各州。但德国政府目前不赞成全面停课。

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根据柏林罗勃特科赫研究所的统计，德国在过去24小时内，确诊的冠状病毒患者增加了109个。周四上午已达349例，而且数量还在增加。而周三上午的统计还只有240例。大多数病例仍出现在北威州，该州已确诊的患者达175人。其次是巴符州和巴州，各为65人和52人。其他州有个别受感染者。东部的萨安州是唯一一个尚未发现有感染者的联邦州。

根据科赫研究所的报告，德国现已查明了307例病例的感染途径。他们大多数是通过本国的熟人圈被感染的。也有一些是通过与外国的接触被感染的，与意大利和伊朗接触引发的病例分别为64例和14例。德国感染者的年龄在2到91岁之间。

鉴于意大利为防止病毒传播采取了严厉措施，德国也出现了关闭学校的呼声。但德国教育部长会议主席反对在全国范围内统一关闭学校。根据目前疫情，德国政府也反对全面停课，而让各州政府视情况定夺。

德国卫生部长施潘周三已在德国联邦议会上表示：疫情已经抵达德国，但“传播高峰还没有到来”。他强调，迄今为止，德国有关机构基本能做到对感染者进行隔离、阻断传染链。

随着冠状病毒的传播，一年一度的莱比锡书展已被取消。莱比锡书展原定于本月12-15日举行。去年有28万人参加了莱比锡书展。其它以前常常爆满的大型音乐厅和文化场所，现在举办活动时，常有不少空位。

科赫研究所同时公布了德国流感数字。自十月以来，上报到该研究所的经实验室确诊的流感患者将近有12万例。约有200人死于流感。

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