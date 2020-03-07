意大利是否考虑将疫情严重的城市采取封城的办法？

累计确诊近6000人、死亡病例超过200，意大利是当前欧洲新冠疫情最严重的国家，目前每日通报的死亡病例高于世界上任何国家。而且，该国疫情最严重的北部，也是经济最发达的地区，当地不仅仅旅游业损失惨重。现在，罗马方面希望能够得到欧盟方面的资金支持。意大利政府将决定把米兰、威尼斯等疫情重灾区考虑采取封城的措施，这是7日晚媒体披露的消息，政府还没有证实上述消息。

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意大利执政联盟之一的民主党秘书长津加雷蒂（Nicola Zingaretti）7日表示，他感染了武汉肺炎。津加雷蒂在脸书影片中指称“我也感染了武汉肺炎”，并称他居家自我隔离，情况良好，最近几天与他接触的所有人都已被连络上且正接受检查。

旅游业占整个意大利经济比重的12%，具有举足轻重的地位。每年的2月、3月，正是意大利北部阿尔卑斯山区的滑雪季节，许多依山傍水小镇的旅馆通常都一房难求。但是现在，许多旅客纷纷取消了先前的预订，一些滑雪场甚至不得不提前关门。

意大利旅游协会主席普利梅拉诺(Fabio Primerano)对德广联记者表示，不仅仅是滑雪胜地，加尔达湖等夏季景点现在也收到了许多退订通知，威尼斯、佛罗伦萨等旅游名城如今也空空荡荡。他估计，意大利全国旅店预订的80%已经因新冠病毒而被取消。

酒店损失的不仅仅是游客的生意，商务旅客的数量也在暴跌。米兰宾馆协会主席纳罗(Maurizio Naro)介绍说，该市的宾馆预订数已经取消了90%，甚至包括许多夏季的预订。他对德广联强调，这意味着全市宾馆业每天减少300万欧元的收入。

不少经济界人士认为，真正造成损失的并非疫情，而是公众的恐慌情绪。帕多瓦农业批发市场主任切拉(Francesco Cera)就对德广联表示，他的市场年营业额在3.5亿欧元左右，其中超过一半都是向奥地利等国出口，而在疫情恐慌之下，批发市场的营业额也出现了显著下滑。

尽管世界卫生组织多次强调，新冠病毒主要是人际传播，目前没有明显证据表明货物、包裹也能传播病毒，但是，希腊、波兰等欧洲邻国已经要求对来自意大利的蔬菜、水果、奶酪进行额外的检疫。农业协会称，许多外国贸易商"无故取消"了许多意大利食品订单。某一德国客户甚至在接收一批来自意大利某钢铁企业的货物时，也要求额外检疫消毒。

意大利外长迪马约(Luigi Di Maio)3月3日就曾对意大利出口业遭受的歧视表达了抗议。他说，抵制意大利产品、在合同之外要求额外检疫证明，这种做法是不可接受的，"商人和病毒绝无关系。"

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