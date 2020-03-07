新冠病毒蔓延 德国卫生部长发出旅行警告

新冠病毒在德国继续蔓延。周六，德国已确诊的新冠病毒患者已达到795人。德国卫生部长施潘警告人们不要去风险地区旅行。德国政要呼吁扶持经济界。

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根据柏林罗勃特科赫研究所公布的数据，截至周六15点，德国已确诊的新冠病毒患者有795人。北威州仍然最严重，有373人。其次是巴符州和巴州，各有170人和134人。首都柏林也已确诊有28位患者。萨安州继续是唯一一个尚未发现患者的联邦州。很多新患者现在都是国内感染造成的。德国医疗系统部分地区已面临巨大压力。

德国卫生部长施潘于周五已警告人们避免前往新冠病毒风险地区旅行，其中包括意大利疫情严重区和德国北威州。他还呼吁市民不要抢购口罩和保护衣，而是把这些医疗资源留给医生和护理人员。

据德国《世界报》报道，德国现有数千人受到隔离。有的是自愿，有的是由上方规定的。巴州卫生部周六下达新规定，凡从病毒风险地区如南蒂罗尔返回巴州的学生和儿童，都必须隔离2周，在这期间不能去上学或上幼儿园。哪些地区属风险地区，州政府会视情况不断刷新。

德国广播电台报道说：基社盟主席索达呼吁为少到受到病毒冲击的企业采取政府制定的紧急方案，以阻挡第二次金融危机的爆发。可能采取的措施包括担保、延期纳税和短期工作补贴等。北威州州长和基民盟主席候选人拉雪特也要求，在病毒冲击和全球经济艰难状况下，扶持经济界。

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