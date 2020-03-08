意大利新冠疫情暴增：7375例确诊，366人不治身亡

意大利民防保护局3月8日表示，境内的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）确诊数在24小时内暴增1492例、死亡数则大增133人，目前全国累计有7375例确诊、366人不治身亡。

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意大利新冠疫情在欧洲各国最为严重，在全球也排名到韩国之前，仅次于中国。周六通报当时意大利全国确诊数5883例，但周日一天再暴增1492例, 升至7375例，死亡数也大增了133人，两项新增数据都是疫情爆发以来单日新高。

意大利民防保护局（Civil Protection Agency）同时指出：全国有622名患者已完全治癒，但约有650名重症患者仍在加护病房接受治疗。

法新社报导，意大利民防保护局还提到，大多数死亡病例都在北部的伦巴底大区（Lombardy），为了遏止武汉肺炎疫情扩散，意大利当局正订购2200万片外科口罩。

由于意大利疫情恶化，总理孔蒂（Giuseppe Conte）周日凌晨表示：他已经签署紧急法令，从今天开始封锁金融中心米兰（Milan）和观光胜地威尼斯（Venice）等地，实施隔离措施至少要到4月3日。

根据这项法令，民众不得随意出入全国最富裕的伦巴底大区（Lombardy）和另外4区中的14个省，封城范围涵盖帕尔玛（Parma）与里米尼（Rimini）等城市所在的区域，约1600万人受影响。

中国当局周日稍早通报：境内累计确诊8万695例、死亡数3097人。确诊数排名全球第3多的韩国，目前累计确诊7313例，死亡数则有50人。

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