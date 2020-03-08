新冠病毒：首位德国人死于埃及

据德国广播电台报道，新冠病毒给德国带来了第一位死者。一位60岁的德国游客在埃及死亡。疫情在德国也继续加剧。患者总计已超过900人，而且还在增加。德国卫生部长施潘呼吁取消所有1000人以上的大型活动。

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据埃及卫生部消息，一位60岁的德国游客一星期前来到埃及。该男子于3月6日从埃及南部旅游小镇卢克索（Luxor）来到海滩小镇洪加达（Hurghada）旅行。到达后，他体温升高，来到医院后，被查出新冠病毒呈阳性，于周日（3月8日）死亡。这位男子同时也是非洲大陆上首位死于新冠病毒的死者。他在何处感染了病毒，目前尚不清楚。

根据柏林罗伯特科赫研究所的统计，德国周日已确诊的新冠病毒患者已增加到902人。疫情最严重的仍然是北威州，有近400名患者。但北威州内政部周日中午表示，本周已有484名患者。

其次是南部的巴符州和巴州，各有182名和172名患者。首都柏林的患者也由周六的28人增加到40人。巴州内政部透露说，巴州现有两名患者病情严重。其中一位是一位年老男子，此前身体非常健康，另一位患者此前有多个患病史。

自1月27日首例新冠病毒患者在德国出现以来，德国本土尚无患者死亡现象，而且首批患者早已痊愈出院。

德国卫生部长施潘（Jens Spahn）建议取消所有有1000名观众以上的活动。他批评人们在取消大型活动时还犹豫不决。他说，随着病毒的快速扩散，这种态度应该迅速加以改变。如果取消1000人以上的大型活动，博览会，音乐会以及足球赛将首先受到打击。

施潘还强调说，重要的是延缓病毒的扩散。扩散越缓慢，越有利于医疗卫生系统适应新情况。他呼吁每一位公民都自己权衡一下，能往后推延的协会会议或私人生日晚会就暂时推延。他相信人们会做出明智的决定。

德国政府新冠病毒危机小组于周日晚上在总理府召开紧急会议，商讨应对疫情以及扶持经济界的措施。

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