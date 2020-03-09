捷克总理被指赞同要求中国更换驻捷大使

捷克电视媒体近日报道称，捷克总理巴比什（Andrej Babis）认为，中国应该更换其驻捷克大使张建敏。报道称，张建敏今年年初曾就时任捷克参议院议长柯佳洛（ Jaroslav Kubera）的访台安排，向捷克官方发出具有“威胁性”的信件。对此，巴比什感到十分不满。

广告 继续浏览后续

据路透社报道显示，今年1月，中国驻布拉格大使馆在写给捷克总统办公室的一封信中称，如果捷克一名资深议员按计划访问台湾，北京可能对在中国的捷克公司进行报复。这名资深参议员被指是时任捷克参议院议长柯佳洛。信函指出，那些与中国有经济利益关系的捷克企业将为此次访台安排付出代价。信中还列举了几家与中国有业务往来的企业，捷克汽车制造商斯柯达、乐器制造商佩卓夫钢琴、金融企业捷信集团等企业均榜上有名。

值得一提的是，柯佳洛在原定计划访问台湾之前就突然去世。他的继任者维斯特奇尔（ Milos Vystrcil）被指或会要求中国替换驻布拉格大使。捷克电视台报道称，总理巴比什会支持这一要求。相关报道引述巴比什的话说，“这个人很与众不同，他所写的信完全不能接受，我们必须拒绝。”据悉，四名捷克高官，包括总统泽曼（Milos Zeman）在内，将于本周三就捷克的外交政策举行辩论，届时他们将处理这一问题。近年来，泽曼一直在推动捷克密切发展同中国的关系。

但自布拉格市长贺瑞卜（Zdenek Hrib）在2018年11月当选之后，其曾多次公开质疑北京和布拉格缔结姐妹城市时要承诺的“一个中国”原则，要求删除协议中有关布拉格“支持一中政策，不承认台湾”的条款。去年10月，贺瑞卜决定终止布拉格跟北京的姐妹城市的协议。今年1月13日，台北市长柯文哲访问布拉格，两个城市正式缔结为姐妹城市。中捷两国外交往来也在这一期间降温。此外，早在2018年12月，两国关系就开始受到削弱。捷克网络安全监督机构曾警告称，使用中国电信设备制造商华为和中兴通讯提供的网络技术存在风险。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅