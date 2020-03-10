意大利今起封国 6000千万人宅家隔离

意大利新冠疫情继续恶化，确诊感染人数飙升超过九千。意大利的医疗资源难以应对突然激增的患者。意大利政府宣布从3月10日开始封锁全国，要求六千万国民不要出门。昨晚意大利人拥到超市采购隔离期间的物资贮备。

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意大利政府决定将之前对意大利北部的封锁措施扩展到全国。要求6千万意大利人呆在家里不要出门。只有医疗救护人员和必要的工作人员被允许出门。意大利是目前中国境外疫情最严重的国家。该国确诊感染新冠病毒人数达到9172例，死亡463人。

意大利媒体今天头条都以“全体宅家”来总结意大利总理孔特发布的政令。孔特昨天以凝重的口气说，他签署的政令可以概括为一句话：“我留在我家中”。他说，从周一晚间开始，意大利全境将成为一个保护区。所有意大利人都要避免出门，除了那些必须去工作，购买民生物品，去就医的人。

据法新社报道，意大利政府的封锁措施当中不包括公交车，以便保证该国经济不被中断。从周一晚上开始，从罗马到那普勒斯，意大利人涌向当地超市采购隔离期间的生活物品。

在中国武汉疫情看到隧道尽头的光之际，全球新冠疫情开始泛滥恶化。据法新社汇整数据，全球迄今有超过100个国家沦陷，确诊超过11万例，死亡达到4011例。

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