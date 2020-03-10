新冠病毒扩散: 欧盟27国全数中招

欧盟最后一块“净土”塞浦路斯首次测出新冠病毒感染病例后，欧盟27个成员国全部中招。欧盟成员国疫情最严重的国家有意大利，法国，西班牙和德国。今天欧盟成员国首脑将召开视频峰会，讨论合作协调应对之策。

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塞浦路斯昨天3月9日首次通报2起新冠病毒确诊病例。据法新社报道，塞浦路斯当局表示，两名患者是两名25岁和64岁的塞浦路斯男性。他们一人刚从意大利米兰返国，另一人刚从英国返回。就此，欧洲联盟所有27个成员国全数中招。

意大利是中国境外疫情最严重的国家，已确诊9172例，死亡463人。意大利政府宣布从3月10日开始封国，将之前对国家北部的封锁范围扩大到全国，要求6000万意大利人留在家中不要出门。

法国是欧洲疫情第二严重的国家。昨天确诊病例超过1412例，录得死亡病例25例。然后是西班牙，确诊1231例，死亡30人。德国确诊病例升至1139人，3例死亡，其中一人死在埃及。荷兰确诊321例，死亡3例，比利时239例，死亡1例，奥地利确诊131例，死亡2例。波兰16例，2例死亡。瑞典确诊248例，希腊确诊84例，葡萄牙确诊39例，丹麦确诊37例，捷克31例，爱尔兰24例，罗马尼亚17例，斯洛伐克15例。…

武汉肺炎去年12月自中国湖北省武汉市爆发，并蔓延全球至今，据法新社汇整数据，有超过100个国家沦陷，确诊超过11万例，死亡达到4011例。

中国卫健委公布官方统计显示，截止3月10日零点，中国内地新增确诊病例19例，新增死亡病例17例（都在湖北），新增疑似病例36例。自从武汉肺炎疫情去年12月爆发以来。中国内地官方统计累计死亡病例3136例，累计确诊病例80754例。现有的确诊病例17721例（其中重症4千794例）。

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