德国有5个州禁止大型活动

新冠病毒继续冲击德国。据德新社报道，周二，德国患者至少增加了200名，而且病毒已遍及德国16个联邦州。柏林罗伯特科赫研究所因进行技术调整，周二没有公布新数据。周一下午，确诊的患者人数将近1140人。

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据德国广播电台报道，德国卫生部长施潘建议取消大型活动。现在，有五个州为迎战病毒，走出了这一步，禁止举办大型活动。它们是巴州，北威州，石荷州，图林根州和不莱梅。首批德国足球甲级联赛将在没有观众的情况下举行。

就是否应全面关闭学校，社民党卫生专家劳特巴赫认为，没有全面关闭学校的必要，因为关闭学校同时会使劳工市场多个领域瘫痪。感染专家许博那也反对关闭学校，因为现在还不清楚，孩子在多大程度上会感染大人，关闭学校的好处有多大，还说不上来。现在可以肯定的是，小孩是风险最小群体，因为他们的健康状况总体来说比大人的要好。小孩即便受到感染，病症都不严重。

为迎战新官病毒，德国政府快马加鞭，推出了有关扶持短期工作的法律草案。该草案现在只需得到联邦议会和参议院的通过，就将生效。它将给德国工作岗位打开保护伞，免受病毒的冲击。

根据德国联盟党议会党团主席布林克豪斯的消息，德国联邦议会还将额外提供10亿欧元的资金，以应战新冠疫情。这笔资金也会用于促进科研。联邦议会此举旨在向联邦卫生部长和各卫生部门发出扶持信号，让他们得到他们需要的资金。

德国卫生部长施潘也不看好全面关闭学校。他在周一的《图片报》上，呼吁所有公民加强自我保护意识，尽量避免感染，以延缓疫情大爆发。就是否应全面关闭学校，他不太赞成。他说，因为家长就得照顾他们的孩子，不能再去医院上班。他还要求欧盟建立一个更大的新的瘟疫处理部门。德国N-TV电视台对施潘自病毒抵达德国后的一系列举动表示赞赏，认为他做得很好。

就德国患者死亡率较低这一问题，科赫研究所的病毒专家德罗思腾（Christian Drosten）周二在记者会上表示，德国有一套完善的实验室系统，而且很早就开始检测，而不是等病人病重住院后才来检测。德国还很快就自己找到了检测这一病毒的方法，并将该方法提供给了其他国家。德国及早发现患者，给治疗带来了很大方便。

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